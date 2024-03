Pomembno gonilno silo za gospodarsko rast bodo zagotovile centralne banke s predvidenim znižanjem obrestnih mer, z začetkom v ZDA v ali po maju ali pa v drugem kvartalu. Nedavne usmeritve Feda kažejo, da se zniževanje obrestnih mer ne bo začelo prej in da bo časovnica zniževanja odvisna od prihajajočih ekonomskih podatkov.

Pričakovati je, da bo v ZDA prišlo do omilitve finančnih pogojev v drugem kvartalu, kar bi lahko že v prvi polovici leta spodbudilo nadaljnjo ekonomsko rast. Ameriško gospodarstvo, ki je lani zabeležilo rast v višini 3,1 odstotka, bi se lahko letos nekoliko upočasnilo, a brez večjih pretresov. Za tekoče leto je pričakovati nadaljevanje močne potrošnje v ZDA, ki jo bosta spodbujala močan trg dela in rast realnih prihodkov zaradi višjih plač in zmernejše inflacije. Fedovo zmanjšanje obrestnih mer bo znižalo stroške zadolževanja za mala podjetja in sprostilo kreditne pogoje, ki se že izboljšujejo, s čimer bo kapital dostopnejši večini posojilojemalcev.

To ima pomembne posledice za kapitalske trge, zlasti delniške, kjer se lahko vrednost enote dobička ponovno podraži, vsaj za nekaj časa. Zmanjšanje inflacije, gospodarska rast in nižje obrestne mere spodbujajo rast cen delnic. In čeprav so večinoma dobre novice že vključene v trenutne cene, pri nekaterih sektorjih in podjetjih pa so vrednotenja že precej visoka, to ne ovira možnosti za nadaljnjo rast delniških trgov. Trg bo pozitivne učinke deloma ocenil prej, kot se bodo ti pokazali v realni ekonomiji.

V ZDA se sezona objav poslovnih rezultatov za pretekli kvartal izteka. Letna rast prihodkov je znašala 3,8 odstotka, dobiček pa se je povišal za 7,8 odstotka. Največji upad dobička je bil zabeležen v industriji materialov, energetiki in zdravstveni industriji, telekomunikacijska in informacijska industrija pa sta dosegli največjo rast dobička. V evrskem območju se inflacija in gospodarska aktivnost še naprej umirjata. Inflacija v Nemčiji je bila februarja 2,5-odstotna, v Franciji 2,9-odstotna. Gospodarska aktivnost se je v evrskem območju februarja skrčila že deveti mesec zapored, indeks nabavnih menedžerjev (PMI) pa se je zvišal z januarskih 47,9 točke na 48,9 točke, a je ostal pod pragom 50 točk, kar nakazuje upad dejavnosti.

Kjer ni geopolitičnih tveganj, so trgi trenutno v stabilnem stanju, saj se inflacija umirja, zaposlenost je močna, podjetja so dobičkonosna, z znižanjem obrestnih mer pa se obetajo ugodnejši finančni pogoji.