Vidimo skratka, da so Britanci pri tem instagramskem početju pravi amaterji za nas Slovence. Naš premier Robert Golob je vnaprej vedel, kam lahko takšno razkazovanje privede, zato je za boljšo podobo svoje vlade v javnosti najel svetovalko za posebne instagramske učinke Samanto Cimerman, da ne govorimo o tem, da strateško komunikacijo v vladi v ozadju že zdaj vodi njegova partnerica in instagramska vplivnica Tina Gaber. Če bi skratka britanska princesa Kate imela Golobovo pamet in znanje Tine ter njenih prijateljic, se ji takšna sramota, kot se ji je, nikoli in nikdar ne bi mogla zgoditi.