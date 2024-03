Rezultati najboljših slovenskih namiznoteniških igralcev Darka Jorgića in Denija Kožula na močnem namiznoteniškem turnirju v Singapurju, kjer je zbrana vsa svetovna elita, kažejo, da ju je uvrstitev Slovenije na olimpijske igre v ekipni konkurenci sprostila. Kožul je v kvalifikacijah za uvrstitev na glavni turnir dosegel odmevni zmagi s 3:1 proti Brazilcu Guilhermeju Teodoru in Tajvancu Liao Cheng Tingu, ki ga bosta na svetovni lestvici precej dvignili, uvrstitev na glavni turnir pa mu je preprečil Indijec Šarat Kamal Ačanta.

Jorgić se je kot 13. igralec na svetovni lestvici na turnir uvrstil neposredno. Žreb je bil do Hrastničana prizanesljiv, saj se je včeraj v uvodnem krogu pomeril s Poljakom Maciejem Kubikom, ki ga je premagal s 3:0 (2, 11, 4). Jutri se bo Jorgić pomeril z 41-letnim Šaratom Kamalom Ačanto (87. na svetovni lestvici), ki je izločil Denija Kožula. Turnir v Singapurju je namreč zelo razvlečen, saj poteka le na treh mizah, medtem ko je v preteklosti na štirih. Na Jorgićevi strani žreba je prišlo v uvodnem krogu do velikega presenečenja, saj je Južni Korejec Lee Sangsu (26. na svetovni lestvici) s 3:1 premagal četrtega igralca sveta Kitajca Lin Gaoyuana.

Andreja Ojsteršek Urh je včeraj iz Singapurja sporočila, da je turnir izjemno specifičen. Tarnala je, da igrajo z žogicami, ki jih doslej še niti videli niso. Njihova značilnost je, da povsem uničijo rotacijo, zato je potrebno veliko prilagajanja. To predvsem ne ustreza Kožulu, čigar igra vsebuje več rotacije. Razmere so specifične tudi zaradi vlage, ki jo je mogoče občutiti v sicer ohlajeni dvorani. »Deni si zasluži vse čestitke za prikazano igro. Če bi dobil tretji niz proti Ačanti, verjamem, da bi dvoboj dobil ter se jutri v drugem krogu glavnega turnirja pomeril z Darkom. V tem primeru bi imela prijetne težave, ko bi lahko mirno spremljala slovenski dvoboj,« je Logatčana pohvalila Andreja Ojsteršek Urh ter ponovila, da bo Kožul s takšnimi igrami na svetovni lestvici prej ali slej napredoval pod 80. mesto.

»Za Darka lahko rečem, da je kar hitro prišel v tekmovalni ritem. Samozavest mu dvigujejo dobri treningi, ki jih je do zdaj v ogrevalni dvorani opravil s Kožulom, Hrvatom Pucarjem in Angležem Pitchordom. Zaveda se, da potrebuje veliko treninga, s katerim se bo prilagodil na novo žogico. Kar zadeva žreb, ga iz vraževerja ne bom komentirala, saj je vsak dvoboj v Singapurju izjemno kakovosten, ker tekmujejo najboljši igralci na svetu. Razmišljamo pozitivno,« je sklenila Ojsteršek-Urhova in si ogledala večerne dvoboje na turnirju z nagradnim skladom 1,5 milijona ameriških dolarjev.