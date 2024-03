Načrtovanje protipoplavnih ukrepov na Poljanski Sori se je sicer začelo že pred 11 leti, a so se načrti v preteklem obdobju vseskozi spreminjali – tudi zaradi pobud predstavnikov civilne iniciative Varuhi Sore. Ti so namreč zatrjevali, da so načrtovani ukrepi škodljivi in nedopustni, saj naj bi grobo posegali v varovano območje narave, ki je edinstveno drstišče podusti in sulca, prav tako so v civilni iniciativi nasprotovali betoniranju brežine in rečne struge, kar naj bi uničilo sedanjo podobo reke.

Lani avgusta je ob upoštevanju novih hidroloških dejstev direkciji za vode in Občini Škofja Loka uspelo podpisati sporazum o skupni izvedbi projekta Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe. Gre za del slovenskega načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti, ki mora biti zaradi pridobivanja evropskih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost zaključen do konca leta 2026, zato na škofjeloški občini v teh dneh hitijo s pravočasno pripravo dokumentacije in pridobivanjem služnosti za gradnjo oziroma izvedbo ukrepov.

Dobrodošle novosti tudi na priljubljenem kopališču

»Lanskoletne katastrofalne poplave so nas dokončno prepričale o nujnosti čimprejšnje izvedbe projekta protipoplavne zaščite, saj se bo zaradi podnebnih sprememb ogroženost na poplavnih območjih le še povečevala,« so pojasnili v kabinetu škofjeloškega župana Tineta Radinje. Poudarili so, da želijo z izvedenimi trajnostnimi protipoplavnimi ukrepi in ob hkratnem ohranjanju biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine učinkovito zmanjšati nevarnost poplavne ogroženosti ter zaščititi prebivalce ogroženega območja in njihovo premoženje.

Na občini si prizadevajo, da bi gradbeno dovoljenje za pomemben projekt pridobili v predpisanem roku, zato je v teh dneh v polnem teku pošiljanje in podpisovanje pogodb za odkupe objektov in zemljišč oziroma pridobivanje služnosti. Večina lastnikov objektov, ki jih bo direkcija za vode odkupila, je pogodbe že podpisala, z drugimi so pogovori v zaključni fazi. V županovem kabinetu so še povedali, da bo protipoplavna ureditev med drugim vključevala tudi preoblikovanje terena ob Nacetovi hiši v nasip in popravke na območju priljubljenega kopališča na Poljanski Sori. Preoblikovali bodo tudi sotočje, s širitvijo struge od Puštalskega mostu dolvodno, odstranili desne brežine in podaljšali nasip na Sorški cesti do Suške brvi, medtem ko bo korekcija desne brežine na skupni Sori v Puštalu povečala razlivne površine.