Kranj. Dogodek Druga roka na Gimnaziji Kranj pripravljajo od leta 2019, za njegovo izvedbo pa so vsako leto zadolženi dijaki tretjega letnika mednarodnega programa. Glavni organizatorici sta bili Eva Potočnik in Vita Kejžar, ob vodstvu profesoric Nataše Kne in Alenke Bizjak. Pri pripravah odra in scene na dan dogodka pa so pomagali vsi dijaki 3. h razreda.

V večnamenskem prostoru kranjske gimnazije je vrvelo od mladostniške energije in pričakovanja. Dijaki in profesorji so prostor zapolnili do zadnjega kotička. Osrednji del prireditve je bila modna revija, ki je imela za cilj ozaveščanje o negativnih vplivih hitre mode. »Vsi kosi oblačil za revijo so bili skrbno izbrani in so bodisi izposojeni od družinskih članov in prijateljev bodisi kupljeni v trgovinah z rabljenimi oblačili, kot so Humana in druge trgovine z oblačili iz druge roke, tako imenovane thrift shops. Vsa predstavljena oblačila so bila iz naravnih materialov. S tem smo želeli pokazati, da moda ni le estetika, ampak tudi etika, ki prinaša odgovornost. Dogodek izraža najino strast do trajnostne mode, kar je še pomembnejše, pa je to, da želimo z njim pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč,« je povedala Potočnikova in poudarila, da je bila modna revija s ponovno uporabljenimi oblačili idealna priložnost, da pokažejo, da jim je mar za naš planet. Dijaki so tako oblačila za modno revijo ustvarili sami s pomočjo družinskih članov in prijateljev. S ponovno uporabljenimi oblačili, ki so jih predstavili na dogodku, so poskušali dokazati tudi, da za dober videz ne potrebujemo vedno dragih in novih oblačil.

Že šesti dogodek

Poleg modne revije so na dogodku postavili tudi stojnice z različnimi poslasticami. Dobrote se spekli dijaki vseh drugih letnikov. Izkupiček od prodaje so namenili društvu Hospic, ki ponuja celostno podporo bolnikom v terminalni fazi bolezni in njihovim družinam, z namenom izboljšanja kakovosti njihovega življenja. »Verjamemo, da sta ozaveščanje o vplivih hitre mode in podpora takšnim organizacijam, kot je Hospic, izjemnega pomena. Premalo ljudi se zaveda pomembnosti njihovega dela in kako močno zares vplivajo in pomagajo ljudem, ki nimajo več upanja,« je po prireditvi še pojasnila Potočnikova in dodala, da želijo s tem dejanjem poudariti, da lahko skupaj naredimo veliko spremembo, ne samo v modni industriji, ampak tudi v življenju ljudi, ki potrebujejo pomoč.

Dobrodelni dogodek Druga roka so letos na kranjski gimnaziji organizirali že šestič in med prireditvami, ki jih vsako leto pripravljajo, se je že dobro uveljavil. Tudi organizacija gre po mnenju Potočnikove dijakom zelo dobro od rok. »Organizacijo smo po toliko letih že resnično izpilili, zato lahko ponosno rečem, da je letos uspela brez napak.« Poudarila je še, da so zelo zadovoljni z višino zbranih sredstev, saj so na letošnji prireditvi zbrali rekordno število sredstev, in sicer kar 1070 evrov.