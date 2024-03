Onesposobitev bomb in evakuacija bosta izvedeni v nedeljo, 17. marca, med 8. in predvidoma 14. uro. Od 8. ure dalje bo na teh območjih veljala prepoved vstopa. Do 9. ure bo potekala evakuacija, od 10. ure pa se bo po sprožitvi zvočne sirene za nevarnost začela onesposobitev letalskih bomb, ki jo bodo izvedli člani enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji. Za prvo, rdeče območje, na katerem živi 2306 ljudi, bo zapovedana popolna evakuacija. Za drugo, rumeno območje, na katerem živi 3478 ljudi, pa bo veljal ukrep zaklanjanja, kar pomeni, da se bodo morali med 9. in predvidoma 14. uro zadrževati v notranjih prostorih. Med 7. in predvidoma 14. uro bosta zaprta tudi nekdanja maloobmejna prehoda v Erjavčevi ulici in v Solkanu. Posebej opozarjajo tudi na kolesarsko pot ob meji, ki bo v tem času prav tako zaprta. Za vse tiste, ki se v času evakuacije ne bodo imeli kam umakniti, občina daje na voljo svojo veliko dvorano. Osebe, ki se same ne morejo evakuirati oziroma potrebujejo pri tem pomoč, prosijo, da to sporočijo do sobote do 12. ure na telefonsko številko 05/33 50 107.