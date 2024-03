Če so na prvi finalni tekmi varovanci finskega trenerja Anttija Karhule vse dvome o zmagovalcu rešili že sredi druge tretjine, je bila njihova pot do druge zmage v Podmežakli precej težja. Že po trinajstih sekundah igre je Žan Jezovšek premagal Luko Kolina, ki je v vratih zamenjal odsotnega Čeha Lukaša Horaka, kar nekajkrat pa se je moral dvajsetletni ljubljanski vratar pošteno izkazati, da ni v mrežo po plošček šel več kot dvakrat. V težavah je bil tudi zato, ker so imele Jesenice kar sedemkrat igralca več, Ljubljančani pa le dvakrat. »Nisem zadovoljen zaradi velikega števila kazni. Dejstvo je, da smo naredili nekaj nepotrebnih prekrškov, vendar sodniki niso imeli enakega kriterija. Tudi začetek tekme z naše strani ni bil najboljši, igrali smo prepočasi, v drugi tretjini je bila igra že boljša, medtem ko jim v zadnji tretjini nismo pustili blizu svojih vrat,« je o nedeljski tekmi na Jesenicah dejal Antti Karhula, ki ni skrival nezadovoljstva nad kaznijo igre Aljažu Predanu. Že na prvi tekmi si jo je naknadno prislužil Charlie Dodero, ki na Jesenicah ni smel igrati, ob Horaku pa je manjkal tudi Miha Zajc, ki ima težave s poškodbo. »Upam, da bomo na tretji tekmi igrali zadnjič v Tivoliju v letošnji sezoni in da se bomo tudi na tak način oddolžili navijačem za podporo v letošnji sezoni, pokal pa si želimo dvigniti že po štirih tekmah, se pravi v petek na Jesenicah,« ne želi ničesar prepustiti naključju 44-letni Finec na ljubljanski klopi.

Z drugačnim izhodiščem v Ljubljano danes prihajajo jeseniški hokejisti. Njihov načrt je, da se bodo v Ljubljano še vrnili, saj bi to pomenilo, da finalne serije v petek še ne bi bilo konec. »Prvo tekmo finalne serije smo odigrali slabo, zato pa je bila naša igra v nedeljo bistveno boljša. Pri 2:2 smo zadeli prečko, pa tudi sicer smo imeli nekaj lepih priložnosti, a kaj, ko plošček ni šel čez črto. Odločila sta gola, ki smo ju prejeli v razmaku dvanajstih sekund, v zadnji tretjini pa so Ljubljančani uveljavili večje izkušnje in pametno zaprli vse dohode do svojih vrat. Finale pa še ni odločen. Ne sme se nas odpisati, bomo pa morali izboljšati igro z igralcem več,« v preobrat verjame Gaber Glavič, trener Jeseničanov.

Dodatna težava za jeseniške hokejiste bi lahko bila tudi poškodba njihovega najboljšega igralca Žana Jezovška, ki je v zadnji tretjini predčasno zapustil led. Brez njega bodo možnosti, da še drugič v letošnji sezoni slavijo v Tivoliju, veliko manjše. V nobenem primeru pa, kljub večji kakovosti ljubljanske ekipe, Jesenic ne gre odpisati. Pred dvajsetimi leti so Ljubljančani v zmagah že vodili s 3:1, pa so se na koncu naslova veselili jeseniški hokejisti. Toda na drugi strani je tudi res, da so samo leto dni pozneje z 2:0 v zmagah vodile Jesenice, pa so se nato naslova s 4:2 v zmagah veselili hokejisti Olimpije. Ki ga potem niso dali iz rok še dolgih devet let.