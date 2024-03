Potem ko je Napoli v lanski sezoni prišel do tretjega naslova državnega prvaka, prvega po letu 1990, so njegovi navijači verjeli, da prihaja njihov čas in da bodo konstantno pri ali na vrhu tako v Italiji kot v evropskih tekmovanjih. A so se ušteli. Muhasti predsednik Aurelio De Laurentiis ni našel skupnega jezika s tvorcem lanske pravljice Lucianom Spallettijem, namesto njega pa pripeljal Rudia Garcio. Dobro naoljen stroj je hitro začel pešati, Garcio pa je na trenerskem mestu zamenjal Walter Mazzari. Ker tudi njemu ni šlo bolje, je sredi februarja Napoli dobil že tretjega trenerja v sezoni Francesca Calzona. A rezultatska krivulja se še naprej ne obrača na bolje. Napoli bo v domačem prvenstvu težko ujel mesta, ki v prihodnji sezoni zagotavljajo igranje v ligi prvakov, zato je povratni obračun osmine finala proti Barceloni zanj še toliko pomembnejši. Prvi se je končal z izidom 1:1.

»Na Barcelono se pripravljamo kot na vsak drug obračun. Smo Napoli in imamo močno zasedbo, ki igra svojo igro in se ne obremenjuje z nasprotnikom, ne glede na to, kako je močan. Prepričani smo, da lahko izločimo Barcelono in se prebijemo v četrtfinale lige prvakov,« pravi Francesco Calzona, ki je skupaj z igralci na zadnji tekmi italijanskega prvenstva znova razočaral navijače, saj so le remizirali proti Torinu. Nekoliko boljšo formo je v zadnjem obdobju ujela Barcelona, ki na zadnjih osmih tekmah ne pozna poraza. Trener Xavi bo proti Napoliju zaradi poškodb pogrešal Gavija, Pedrija, Frenkieja De Jonga, Ferrana Torresa, Alejandra Baldeja in Marcosa Alonsa. »Pričakujem Napoli, ki bo igral s ponosom, gradil igro iz obrambe in pritisnil visoko. Premorejo veliko kakovosti, predvsem njihova napadalna trojica. Čaka nas pomembna tekma proti italijanskim prvakom,« opozarja Xavi.

Porto je na prvi tekmi pred domačimi navijači zmagal z golom v zadnjem napadu, v Londonu pa bo moral pokazati več, če bo hotel napredovati v četrtfinale. »Navijači bodo pripravili vzdušje, kot ga še nismo videli. Štirinajst let že nismo bili v četrtfinalu. Vsem navijačem sporočam, da se pripravlja nekaj lepega,« je optimističen trener Arsenala Mikel Arteta. A svoje načrte imajo tudi pri Portu. »Ko je Arteta kritiziral našo igro na prvi tekmi, nas je s tem samo podžgal. Igrali smo na zmago, kar bomo naredili tudi v Londonu. Ne bo lahko, a naš edini cilj je, da napredujemo,« sporoča trener Porta Sergio Conceicao.