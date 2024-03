#Intervju Blaž Janc, rokometni reprezentant: Želim si spet biti del olimpijskega vzdušja

Slovenska moška reprezentanca bo od četrtka do nedelje igrala na olimpijskih kvalifikacijah v španskem Granollersu. Med izbranci selektorja Uroša Zormana, ki so se včeraj zbrali v Barceloni, je tudi Blaž Janc, ki je zaradi poškodbe moral izpustiti januarsko evropsko prvenstvo v Nemčiji. Vrnitev 27-letnega rokometaša Barcelone, s katero je dvakrat osvojil ligo prvakov, bo velika pridobitev za slovensko izbrano vrsto, ki bo v Granollersu igrala v skupini z Brazilijo, Španijo in Bahrajnom.