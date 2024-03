Vsi nezadovoljni. Takšno je razpoloženje v vodilnih treh klubih po derbijih 25. kroga v prvi slovenski nogometni ligi. Olimpija je v dobrem tednu zapravila vse možnosti za ubranitev obeh lovorik. Ljubljančani so imeli sanjsko priložnost, da bi se z zmagama na derbijih proti Celju in Muri vodilni ekipi lige približali na dve točki zaostanka, a je z dvema remijema razlika ostala sedem točk. Za nameček je Olimpija med tednom izpadla v slovenskem pokalu še proti Kopru.

Olimpija se je proti Celju in Muri zaradi napak v obrambi znašla v zaostanku, zato je lovila izenačenje, za popoln preobrat z zmago pa ji je kljub veliki premoči na igrišču obakrat zmanjkalo časa, znanja, nogometne inteligence igralcev in taktičnih potez strokovnega štaba. Napad Olimpije je povsem sterilen, čeprav se v vlogi napadalca izmenjujejo neokretni in počasni Brazilec Pedro Lucas, nepripravljeni Hrvat Durdov in odpisani Bristrić iz BiH, ki spomladi sploh še niso dosegli zadetka. Polom Olimpije na derbijih sta z izenačujočima goloma preprečila branilca Ratnik in Lasickas. V igri Olimpije je v zadnjem času zaradi poteze preveč veliko prometa in zelo malo priigranih priložnosti. Olimpija trenutno ne deluje kot šampionsko moštvo. Tujska legija, katere vnema je premo sorazmerna s hitrostjo in točnostjo prilivov na bančne račune, še vedno ni dojela zakonitosti lige, da lahko vsak premaga vsakogar. Igralski kader še zdaleč ni tako širok, kot trdi Zeljković. Olimpija se je v pokalu proti Kopru opekla z neborbenimi rezervisti, proti Muri pa igralci s klopi (Durdov, Posavec, Boultam) niso prinesli dodane vrednosti, ampak le zmedo, da se je Mura otresla pritiska in prišla do velike priložnosti za zmago.

Celjani so bili na obeh derbijih z Olimpijo in Mariborom pred zmago, a so v zaključkih tekem prejeli gola po prekinitvah, kar kaže na slabo psihično trdnost moštva. Damir Krznar je z remijema sicer izpolnil osnovno poslanstvo derbijev, da ni izgubljal točk proti neposrednim tekmecem za prvaka. Celjani s tekmeci z vrha lestvice še niso izgubili, zato imajo še vedno vse vajeti v svojih rokah, čeprav podoba na igrišču ni popolna. Po derbiju v četrtek s Koprom na Bonifiki Celjane čakajo lažji tekmeci, kar bo tudi priložnost, da Krznar dvigne formo zvezdnikov Popovića, Kvesića, Menala, Adetunjija ...

Že med tednom bodo odigrali tekme 26. kroga, ki bo nepopoln, saj je derbi med Olimpijo in Mariborom zaradi prenove zelenice v Stožicah prestavljen na april. Spored 26. kroga, sreda ob 14.45: Mura – Bravo, ob16.45: Aluminij – Rogaška, ob 18.45: Radomlje – Domžale, četrtek ob 16.45: Koper – Celje, 17. april ob 18.30: Olimpija – Maribor.