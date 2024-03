Raziskovalci bodo opazovali rutino živali v živalskem vrtu v Fort Worthu v Teksasu. Pred tem so leta 2017 že zaznali nenavadno vedenje živali v živalskem vrtu v Južni Karolini, ki je bil zaradi sončnega mrka v popolni temi. »Na naše presenečenje je večina živali naredila presenetljive stvari,« je povedal Adam Hartstone-Rose, raziskovalec z univerze v Severni Karolini, ki je vodil opazovanja in izsledke objavil v reviji Animals. Medtem ko je ekipa raziskovalcev opazila kar nekaj čudnega obnašanja živalskih bitij med zgodovinskimi mrki, so znanstveniki šele zadnja leta začeli natančno proučevati spremenjeno vedenje divjih in domačih živali.

Želve so se množično razmnoževale

Pred sedmimi leti so se galapaške želve v živalskem vrtu Riverbanks v Columbii v Južni Karolini, »ki na splošno ves dan ne počnejo popolnoma ničesar, na vrhuncu mrka začele razmnoževati«, je dejal Hartstone-Rose. Vzrok vedenja je še vedno nejasen. Par gibonov, ki se parita, je med popoldanskim mrkom prepeval nenavadne melodije, čeprav se navadno oglašajo zjutraj. Nekaj žirafjih samcev je začelo galopirati v »navidezni zaskrbljenosti«. Plamenci so se stiskali okoli svojih mladičev. Raziskovalci pravijo, da veliko živali kaže vedenje, povezano z zgodnjim mrakom. Aprila namerava Hartstone-Rosova ekipa proučiti podobne vrste v Teksasu, da bi ugotovila, ali vedenje, ki so mu bili priča v Južni Karolini, kaže na večje vzorce. Več drugih živalskih vrtov celo vabi obiskovalce, da pomagajo opazovati živali, vključno z živalskimi vrtovi v Little Rocku v Arkansasu, Toledu, Ohiu in Indianapolisu.

Letošnji popolni sončni mrk v Severni Ameriki prečka drugačno pot kot leta 2017 in bo v drugem letnem času, kar daje raziskovalcem in znanstvenikom priložnost za opazovanje nenavadnega vedenja. »Imamo zelo kratek čas za opazovanje živali in poskusa ne moremo ponoviti,« je povedala Jennifer Tsuruda, entomologinja z univerze v Tennesseeju, ki je med mrkom leta 2017 opazovala čebelje kolonije. Medonosne čebele, ki jih je proučevala Tsurudova, so med mrkom manj iskale hrano, kar je običajno ponoči, razen tistih iz najbolj lačnih panjev. »Med sončnim mrkom pride do neskladja med njihovim notranjim ritmom in zunanjim okoljem,« je dejal Olav Rueppell z univerze v Alberti in dodal, da se čebele pri premikanju zanašajo na polarizirano sončno svetlobo. Nate Bickford, raziskovalec živali na tehnološkem inštitutu Oregon, je dejal, da sončni mrki dejansko posnemajo kratke, hitro premikajoče se nevihte, ko se nebo stemni in se številne živali zatečejo na varno. Tako je po mrku leta 2017 analiziral podatke iz sledilnih naprav, ki so jih namestili na primerke divjih vrst, da bi proučili uporabo habitata. »Leteči beloglavi orli so med mrkom spremenili hitrost in smer gibanja,« je dejal. Enako velja za divje konje, »verjetno se skrivajo in se odzivajo na možnost nevihte na odprtih planotah«.

Prihajajoči mrk v aprilu daje raziskovalcem priložnost, da postavijo nova vprašanja, vključno s potencialnimi vplivi na spomladansko selitev. Večina ptic pevk se seli ponoči. »Ali bodo ptice med mrkom mislile, da je čas za selitev in polet?« se sprašuje Andrew Farnsworth z univerze Cornell. Njegova ekipa namerava to preizkusiti z analizo vremenskih radarskih podatkov – ki zaznavajo tudi prisotnost letečih ptic, netopirjev in žuželk – da bi videli, ali med mrkom več ptic poleti. Kar zadeva hišne ljubljenčke v zaprtih prostorih, se lahko ti drugače odzovejo tako na vedenje svojih lastnikov – ne glede na to, ali so nad mrkom navdušeni ali so do njega brezbrižni – kot na morebitne spremembe na nebu, je dejala Raffaela Lesch, raziskovalka živali z univerze v Arkansasu.