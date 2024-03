Po mnenju sindikatov vladni predlog ne naslavlja njihovih štirih stavkovnih zahtev niti ne omenja posebnega vladnega projekta, ki bi vsem zaposlenim na upravnih enotah omogočal prejemanje posebnega dodatka. Predlog vlade so konec prejšnjega tedna preučili še sindikalni zaupniki na 54 upravnih enotah, kjer so napovedali stavko, a nanj ni bilo dobrega odziva.

Sindikati so zato pripravili in uskladili svoj predlog, ki ga bodo danes posredovali ministrstvu za javno upravo. Vanj so zapisali konkretne rešitve, zdaj pa pričakujejo, da se vladna stran do njih opredeli in jih povabi na sestanek. Ta bi lahko potekal v torek, saj je za sredo že napovedana stavka na 54 upravnih enotah.

Med stavko bodo nujne naloge, ki jih bodo izvajali zaposleni, določili načelniki upravnih enot. Med temi naj bi bili tudi vročitev dovoljenj za prebivanje tujcem in voznikom v mednarodnem prometu ter izdajanje vozniških dovoljenj, osebnih izkaznic in potnih listin v primerih nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja in smrti sorodnikov v tujini. Prav tako bodo opravljali vpise smrti v matični register, opravila s področja skupne finančne službe, hrambe orožja in postopke v zvezi s prireditvami.