Frančišek je s svojimi izjavami poskrbel za razburjenje v Kijevu in naletel na neodobravanje med zahodnimi zavezniki, potem ko je v sobotnem intervjuju za švicarsko televizijo dejal, da je treba »imeti pogum dvigniti belo zastavo in se pogajati«.

»Cerkev bi morala biti med ljudmi. In ne dva in pol tisoč kilometrov stran, nekje, virtualno posredovati med nekom, ki hoče živeti, in nekom, ki te hoče uničiti,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v nedeljo dejal Zelenski v svojem rednem video nagovoru.

»Ko je rusko zlo 24. februarja (2022) začelo to vojno, so se vsi Ukrajinci postavili v bran. Kristjani, muslimani, Judje - vsi,« je še dejal Zelenski in se zahvalil vsem ukrajinskim duhovnikom, ki so na prvi bojni črti in podpirajo vojake.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je bila tako kot nekateri njeni zahodni kolegi kritična do papeževega poziva. Na nemški televiziji ARD je v nedeljo dejala, da ne razume njegovega stališča. »Mislim, da nekatere stvari lahko razumeš le, če jih vidiš sam,« je dodala Baerbock, ki je od začetka vojne pred več kot dvema letoma večkrat obiskala Kijev.

V Moskvi medtem ocenjujejo, da so papeževe izjave v resnici poziv zahodnim zaveznikom, naj priznajo, da jim je spodletelo.

»Po mojem mnenju papež Zahod poziva, naj opusti svoje ambicije in prizna, da se je motil,« je za italijansko tiskovno agencijo Ansa v nedeljo dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova. Zahod po njenih besedah izrablja Ukrajino v svojih ambicijah, da bi oslabil Rusije.

»Vsak strokovnjak, vsak politik, vsak diplomat danes razume«, da so razmere v Ukrajini v slepi ulici, je še dejala Zaharova in zatrdila, da Rusija nikoli ni odstopila od pogajanj.