Sindikati in delodajalci so glede možnih sprememb novele zakona o evidencah delovnega časa močno vsaksebi. »Nikjer se nismo uspeli zbližali,« nam je po petkovem sestanku socialnih partnerjev povedal Mitja Gorenšček z GZS. Predstavniki sindikalnih central so petkov sestanek protestno zapustili.

Na novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki je med drugim predpisala tudi obvezno evidentiranje točnega prihoda in odhoda delavca z dela ter izrabe odmora, letijo očitki o neživljenjskosti in birokratizaciji.

Na ministrstvu so glede na številne pripombe, ki so jih prejeli v treh mesecih po njeni uveljavitvi novembra lani, napovedali njene spremembe oziroma razrahljanje pravil. Katere, naj bi bilo jasno danes.

Vpisovanje prihoda in odhoda z dela je za sindikaliste ključno, da se ugotovi kršitve. Če kršitev ne moreš ugotoviti, ne moreš ugotoviti kršiteljev, tovrstna sprememba pa bi pomenila povratek nazaj v čas pred sprejetje zadnje novele, pravijo.

Če bodo sprejete neusklajene spremembe zakona, sindikati žugajo s tožbo na Sodišču EU. To je namreč v preteklosti že odločilo, da mora biti beleženje podatkov o delu urejeno na način, da so evidence jasne. Ena od možnosti je tudi, da bi inšpektorat za delo zasuli s kršitvami, je možne nadaljnje korake v imenu sindikalnih central danes povzela Lidija Jerkič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Delodajalci: strožja pravila naj veljajo le za kršitelje

»Argumentirali smo, da ta novela zakona ne prinaša nič pozitivnega, zato predlagamo, da se umakne oziroma da se upošteva samo za kršitelje zakonodaje,« nam je v petek povedal Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor GZS za socialni dialog. »Sindikati se s tem ne strinjajo, kar so pokazali s tem, da so predčasno zapustili sestanek, tako da njihova razprava sploh ni bila vsebinska, nestrinjali so se že s tem, da se o tem sploh pogovarjamo. Mi sicer mislimo, da o tej točki ni mogoče najti kompromisa, tako da se nikjer nismo zbližali.« Prav tako delodajalci nasprotujejo možnosti, da bi zadeve urejali z določenimi izjemami oziroma področnimi zakoni, ker bi to uvajalo neenakost. »Eno tako izjemo že poznamo (visokošolske učitelje, op. p.) in tudi tej bomo najbrž v bodočnosti nasprotovali. Pred zakonom moramo biti vsi enaki.«

Po njegovi oceni sestanek niti ni bil namenjen temu, da bi se karkoli dogovorili, temveč predstavitvi in utemeljitvi pripomb, preden se bo ministrstvo dokončno odločilo o končni obliki zakona.

Zakonodaja, ki je veljala pred novelo, učinkovitega nadzora oziroma ugotavljanja kršitev ni omogočala. Inšpektorji so med drugim opozarjali na dvojne, celo trojne evidence, na evidence, ki ne odražajo dejanskega stanja, pri čemer pred sprejemom novele, ki je predpisala točno evidentiranje delovnega časa, niso imeli vzvodov, da bi spoštovanje počitka in odmora sploh lahko ugotavljali.

Ministrstvo bo spremembe sporočilo v ponedeljek

Minister za delo Luka Mesec je v petek pred sestankom napovedal, da si bodo na ministrstvu konec tedna vzeli čas za premislek, »v ponedeljek pa sporočim, kako in na kakšen način bo zakon pripravljen, da bo lahko sledil obema ciljema, po eni strani preglednosti evidenc delovnega časa in kaznovanju tistih, ki kršijo delavske pravice, tako da ljudje delajo tudi do 300 ur na mesec, pa za to niti plačani niso, in po drugi strani, da ne bo administrativno obremenjeval tistih podjetij, kjer takih težav ni in kjer so odnosi dobri.«