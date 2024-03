Vozel je presekala kar princesa, ki je priznala, da je bila ona tista, ki je eksperimentirala: »Žal mi je za vso zmedo, ki jo je povzročila fotografija«, je zapisala.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

Posnetek so zaradi sumov, da ni pristen, že prej umaknili pri več svetovnih agencijah, tudi Reuters in AP. Pri AP sicer niso povedali, zakaj, zapisali pa so, da so tudi malenkosti, kot so poznejša zameglitev ozadja ali popravki rdečih oči nesprejemljivi za njihove standarde.

Princesa ga je obdržala:

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months. Wishing everyone a Happy Mother's Day. C 📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024

Domnevni fotografi in strokovnjaki za ugotavljanje pristnosti so kar tekmovali, kdo bo našel več napak. Reece je bil med bolj prizadevnimi:

Fotografija, objavljena v nedeljo ob materinskem dnevu v Združenem kraljestvu, je bila prva uradna fotografija Kate, odkar je januarja prestala operacijo.