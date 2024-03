Včeraj zvečer so območje hrvaškega Zadra zajele obilne padavine. Nebo se je odprlo ob 20. uri zvečer, deževati pa je prenehalo šele danes zjutraj. V vmesnem času je na mesto padlo 164 litra padavin na kvadratni meter. Vodja zadrske meteorološke postaje Anđelko Vidović je povedal, da je na območju Zadra padlo toliko padavin kot v polovici Hrvaške skupaj. Poplavilo je skoraj vse dele mesta. Najhuje je bilo na zahodnem delu. V vodi je obtičalo več avtomobilov, zaradi dvignjene gladine morja in vetra pa so v bližnjem mestu Nin prebivalci naleteli na nenavaden prizor čolna, ki je nasedel na cesti.

Zaradi deževja so imeli na območju Zadra burno noč tudi gasilci. Tekom noči so morali posredovati 21-krat in še 12-krat zjutraj. Večinoma je šlo za izčrpavanje vode iz kleti, garaž in pritličnih stanovanj.

➡ Nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnim padalinama zahvatilo je jučer područje Zadarske, Šibensko-kninske i Primorsko-goranske županije. Više pročitajte 🔗 https://t.co/CF1UARRF1Jpic.twitter.com/0tb1NcB60d — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) March 11, 2024

Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes za srednjo in južno Dalmacijo izdal oranžno opozorilo zaradi močnih sunkov vetra, obilnih padavin in mogočih neviht. Zaradi slabega vremena danes v Dalmaciji ne vozijo tudi nekateri trajekti.