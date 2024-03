Sobotno noč so se vandali spravili nad izložbo galerije, v kateri je na ogled velika Banksyjeva razstava v Ljubljani. »Obiskal nas je mazač, ki je čez Banksya napisal svoje ime. To se imenuje tagging in - če lahko sploh rečemo, da obstaja neka lestvica kvalitete grafitov - spada tagging na absolutno dno te lestvice. Nekateri umetniki so sicer tudi tagging povzdignili na višji nivo, celo kaligrafijo. Nas pa je na žalost obiskal navaden vandal in naredil zmazek brez kakršnekoli umetniške vrednosti ali sporočilnosti. Njegovega imena ne bom niti omenjal, lahko pa povem, da v Ljubljanski grafitarski sceni velja za huligana, ki ni sposoben narediti dobrega grafita ali vsaj nasloviti kakšne pomembne družbene ali osebne teme, kot to recimo počne Banksy in veliko drugih grafitarjev,« je povedal kustos razstave David Rjazancev. V okviru razstave Banksy v Ljubljani bo kmalu tako zaživel nov prostor, ki bo na voljo odličnim domačim grafitarjem. Na ta način se bo lahko z njihovimi deli spoznala tudi širša domača javnost in se naučila ločiti umetnost od vandalizma.

Razstavo Banksy v Ljubljani si lahko ogledate Na Čopovi 14, v prostorih nekdanje trgovine obutvijo, kjer je vzniknila pop up galerija. Razstavo, ki jo je organizirala Galerija Deva Puri, bodo imeli obiskovalci vse do 21. aprila priložnost odkriti več kot 100 umetniških del Banksya ter umetnikov, ki so vplivali nanj ali so sodelovali z njim pri različnih projektih. Razstavljena dela prihajajo iz zasebnih zbirk iz Evrope in Slovenije.