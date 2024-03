Švedski premier Ulf Kristersson in zunanji minister Tobias Billstrom sta v četrtek na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu deponirala dokumente o pristopu njune države v zvezo Nato, s čimer je Švedska uradno postala članica največjega vojaškega zavezništva na svetu.

Spremljajte v živo: Slovesnost ob sprejemu Švedske v Nato

»Švedska se je svobodno, demokratično, suvereno in enotno odločila za vstop v Nato,« je na slovesnosti v Washingtonu z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinkenom izjavil Kristersson in poudaril, da članstvo Švedske v Natu pomeni zmago za svobodo.

Blinken je medtem ob prejemu dokumentov kot prvi pozdravil vstop Švedske v zavezništvo. »Dobre stvari pridejo k tistim, ki čakajo. To je bila nekoliko dolga pot, vendar mislim, da smo že od prvega dne vedeli, da bomo danes tukaj, in zdaj smo,« je še dodal.

Tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je na omrežju X pozdravil širitev Nata. Prepričan je, da sta z vstopom tako Švedska kot Nato postala močnejša in varnejša.

It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO, taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday.