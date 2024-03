Potem ko so sindikalni predstavniki turških delavcev, ki gradijo drugi železniški tir med Divačo in Koprom, odpovedali za februar napovedano stavko, jo nekateri izmed teh zdaj znova napovedujejo. »15. februarja smo preklicali odločitev o stavki v dobri veri. Menili smo, da je primerno, da se osredotočimo na izboljšave v skladu z doseženim dogovorom. Ta dobra volja je bila zlorabljena s strani glavnega izvajalca drugega tira,« so zapisali sindikalni predstavniki turških delavcev Erol Sarikaya, Süleyman Köse, Yaşar Yildiz in Eray Turan.

»Nadure, ki niso zabeležene«

Zahteve turškega sindikata za izplačilo nikjer zabeleženih nadur se torej nanašajo na devet delavcev podjetja Türkcan. To podjetje je gradilo predore na trasi drugega tira. Sindikalisti trdijo, da delavci v predorih na trasi drugega tira nikoli niso delali manj kot 12 ur, a se večina delavcev ni mogla natančno spomniti svojih delovnih ur za nazaj. Njihove evidence tako prikazujejo, da so bili na delovišču vsaj 12 ur. »V evidencah, ki jih vodijo uradniki podjetja, je celo povsem običajno, da nadurno delo presega 240 ur,« so zapisali sindikalisti ter od glavnega izvajalca, družbe Yapi Merkezi, ki skupaj s Kolektorjem CPG gradi drugi tir, zahtevali, da popravi evidenco z manjkajočimi opravljenimi nadurami, »ki se jih delavec ne more spomniti« in te nadure obračuna ter takoj izplača. Investitor, družba 2TDK namreč za opravljeno delo plačuje glavnemu izvajalcu, ta pa nato plačuje svoje podizvajalce na projektu.

Preberite še: #video Ali, delavec iz Turčije: na drugem tiru sem delal tudi 550 ur na mesec

Med temi podizvajalci je bilo tudi podjetje Türkcan, ki sicer na projektu ne dela več, saj je Yapi Merkezi konec prejšnjega leta prekinil pogodbo z njim. Večina njegovih delavcev, ki so bili zaposleni na matičnem podjetju in ne v njegovi slovenski podružnici, se je tako vrnila v Turčijo. Če delavci ne bodo dobili izplačanih teh nadur v sindikatu grozijo s stavko, ta naj bi bila 19. marca in bo trajala, dokler ne bodo izplačane vse nadure, so zapisali omenjeni.

Napoved stavke presenetila slovenski sindikat

Investitor, družba 2TDK, je bil nad napovedjo stavke presenečen in zdaj pridobiva dodatna pojasnila od izvajalca glavnih gradbenih del, družbe Yapi Merkezi, o zahtevah omenjenega sindikata. »Od izvajalca bomo zahtevali tudi, da preuči stavkovne zahteve in se do njih opredeli,« so zapisali ter poudarili, da družba 2TDK vse navedbe o morebitnih kršitvah jemlje izjemno resno ter upa in verjame, da bo med izvajalcem in delavci hitro dosežen dogovor, ki bo sprejemljiv za obe strani.

Napoved stavke je nekoliko presenetila celo slovenske sindikalne predstavnike, je povedal sekretar sindikata delavcev gradbenih dejavnosti, ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Oskar Komac. Sindikati v Sloveniji registriranih družb Yapi Merkezi, YM Construction, Yorpol in Türkcan so bili ustanovljeni pred približnotremi meseci ter sodijo pod okrilje Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije. »Zadeve ne morem komentirati, ker ni prišla iz našega sindikata in z nami tudi ni usklajena,« je dejal. Vse skupaj ga še toliko bolj preseneča, saj so se po februarski napovedi stavke s vodstvi podjetij, ki gradijo drugi tir, dogovorili za dvig plač za med 15 in 18 odstotkov, izplačilo dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče in izplačilo enkratne stimulacije. Dogovorili so se tudi o uvedbi skupnega nadzora, v okviru katerega bodo pregledali pravilnosti izračuna vseh preteklih izplačil. Za izpolnitev dogovora imajo vodstva podjetij tri mesece časa in po besedah Komaca, se vse dogovorjeno tudi izvaja. Dodatek za prevoz na oddaljeno gradbišče za pretekla leta bo izplačan naslednji mesec, v nadaljevanju pa ga bodo izplačevali sproti, že marca pa naj bi bila izplačana enkratna stimulacija v višini 150 evrov neto.

Preberite še: Država v imenu “javnega interesa” vabi nove delavce, izigrane pa pošilja domov?