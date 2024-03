Nekoč in danes: Poustvarjamo fotografije Marjana Cigliča

Dolgoletni fotoreporter Dnevnika in Nedeljskega dnevnika Marjan Ciglič je v več kot 40 letih svojega delovanja ovekovečil številne ljubljanske prizore, prostore, običaje in dejavnosti, ki jih danes v mestu ni več. Ob 100. obletnici njegovega rojstva poustvarjamo njegove mestne prizore. Cigličeva fotografija sega v leto 1961, ko so zaradi širitve tedanje Titove ceste, današnje Slovenske ceste, rušili stavbe pred Konzorcijem. Med njimi tudi Koslerjevo palačo (druga hiša na fotografiji), ki je stala na lokaciji današnjega avtobusnega postajališča pred knjigarno. Baročna palača je bila po načrtih Candida Zulianija zgrajena med letoma 1750 in 1752, ko so jo porušili so razmišljali o njeni premestitvi v arboretum Volčji potok. Vendar njene rekonstrukcije niso izvedli.