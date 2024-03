Ob Pickardu se je pri naftarjih tokrat izkazal tudi Connor McDavid z golom in dvema podajama. Darnell Nurse je bil dvakrat natančen, Mattias Ekholm pa je dodal gol in podajo. Edmonton je na zadnjih osmih tekmah vpisal šest zmag.

»V zadnjem času smo igrali veliko hokeja. To seveda ni izgovor, ampak šest tekem s potovanji od obale do obale je bilo naporno. Zato bomo zadovoljni z dvema točkama. Vzeli bomo pet od osmih točk na gostovanju, doma pa se bomo malo odpočili,« je po zmagi dejal kapetan Edmontona McDavid.

V vratih pingvinov je Tristan Jarry zbral 38 obramb, a Pittsburghova obramba še vedno ni v najboljšem stanju. Na zadnjih treh zaporednih porazih so prejeli 15 zadetkov, dosegli zgolj enega. Na zadnjih sedmih tekmah so šestkrat izgubili. Prav v vsakem od teh treh porazov so proti vratom tekmeca sprožili vsaj 39 strelov, a so zmogli le en zadetek iz 139 poskusov na gol.

Edmonton je trenutno peta ekipa zahodne konference z 81 točkami. Na vrhu so Vancouver Canucks (91), pred Dallas Stars (89) ter Winnipeg Jets in Colorado Avalanche (oba po 85). Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja so sedmi na zahodu (75) in tretji v pacifiški skupini, kjer je Edmonton drugi.

Chicago premagal Arizono

Brock Nelson in Bo Horvat sta vsak dosegla po gol in podajo za zmago Islanders nad Aneheimom. Dve podaji je dodal še Mathew Barzal, medtem ko je Kyle Palmieri vpisal 20. zadetek v sezoni. Zasedba iz New Yorka je trenutno na osmem mestu v vzhodni konferenci.

Na vrhu vzhoda so sicer hokejisti Florida Panthers, ki imajo 92 točk. Sledijo Boston Bruins (91) in New York Rangers (86). Četrouvrščena Carolina Hurricanes (84) je sinoči doma s 7:2 odpravila Calgary Flames.

Sebastian Aho, Andrej Svečnikov in Teuvo Teravainen so vsak zabeležili po gol in dve podaji za tretjo zaporedno zmago Caroline ter peto na zadnjih šestih tekmah. Calgary je medtem izgubil še tretjič v zadnjih štirih obračunih.

Doma so slavili tudi Chicago Blackhawks, s 7:4 so premagali Arizono. Za zadnjeuvrščeno ekipo lige je bil dvakrat natančen Connor Bedard, ki je ob tem vpisal še podajo. Colin Blackwell je dosegel hat-trick, Seth Jones pa kar štiri podaje. Za kojote je medtem Clayton Keller zadel dvakrat.

Po podaljšku pa so doma slavili hokejisti Minnesote Wild s 4:3 nad Nashville Predators. Odločilni gol je v podaljšku dosegel Matt Boldy.