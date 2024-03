Dirka Pariz–Nica v letošnji izvedbi ni upravičila slovesa svojega drugega imena dirke proti soncu, saj je kolesarje ves teden močil dež, sobotno kraljevsko etapo pa so tudi zaradi groženj snega v Alpah močno skrajšali. Čeprav je bil slovenski kolesarski as Primož Roglič v svoji karieri smučarski skakalec, na kolesu nizkih temperatur ne prenaša dobro in veliko bolj uživa v vročini. Tudi to je bil eden izmed razlogov, da so bili ljubitelji kolesarstva močno prikrajšani za predvideni dvoboj med Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step) in zasavskim orlom. Slovenski as se v osmih etapah ni izkazal, še najbližje prvi zmagi za novo ekipo je bil na skrajšani sobotni etapi, ki jo je končal na tretjem mestu, je pa zmagal njegov sotekmovalec Aleksander Vlasov.

Včeraj je na kratki in eksplozivni etapi okoli Nice Primož Roglič povsem popustil. »Ni razlogov za skrb. Številke kažejo, da je Primož enako dober kot v preteklih sezonah. Zanj je v tem moštvu še vse novo in se še privaja, a njegov nastop na ekipnem kronometru je bil eden njegovih najboljših, kar sem jih videl,« navijače Rogle miri njegov dolgoletni trener, ki mu je v Boro-Hansgrohe sledil iz tabora čebel ​Marc Lamberts.Tudi Roglič sam v Franciji ni kazal nobenih razlogov za skrb. Svoje slabše nastope je prenašal z nasmehom: »Trenutno je vsak klanec zame težak in dolg,« se je na svoj račun šalil ​Primož Roglič.Slabe forme Slovenca ni izkoristil Evenepoel, temveč Rogličev nekdanji sotekmovalec Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), ki se je na zadnji etapi prilepil na zadek kolesa Belgijca in z drugim mestom prišel do skupne zmage in največjega uspeha v karieri. Drugi Slovenec na dirki Luka Mezgec (Jayco-AlUla) dirke ni končal.

Jorgenson je z zmago ponovno dokazal širino nizozemskega moštva, ki še naprej postavlja mejnike v svetu kolesarstva. Skupaj z Američanom je za to poskrbel Danec Jonas Vingegaard, ki na drugi najpomembnejši spomladanski enotedenski dirki od Tirenskega do Jadranskega morja ni pustil presenečenja. Dvakratni zmagovalec Toura je z dvema solo vožnjama na klanec dokazal, da je v tem segmentu kolesarstva ta hip najboljši na svetu in je slavil z veliko prednostjo v skupnem seštevku. »Poskušal sem mu slediti. Njegov napad je bil tako močan, da sem se moral ustaviti, saj mi je zmanjkalo zraka in so moje noge skoraj eksplodirale,« je moč Danca opisal njegov prvi zasledovalec v skupnem seštevku Juan Ayuso (UAE Emirates). Visma-Lease a Bike je postalo prvo moštvo, ki je v istem letu dobilo obe spomladanski enotedenski dirki.