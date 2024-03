Gajser je do stopničk na uvodni dirki sezone prišel z odlično drugo vožnjo. V prvi je padel v prvem krogu in precej izgubil, nadaljeval je šele kot 13. Do konca vožnje je sicer večino izgubljenega nadoknadil, se še prebil do petega mesta, prav na vrh pa ni več mogel poseči. Vožnjo je brez večjih težav dobil branilec naslova iz lanske sezone Prado pred Francozom Romainom Febvrom in Latvijcem Paulsom Jonassom.

Drugo pa je najbolje začel Gajser, ki je sicer tudi dobil kvalifikacije v soboto. Vodstva ni več pustil iz rok, za njim pa sta bila najbližje Prado in Febvre. Drugi slovenski predstavnik Pancar je prvič v karieri nastopil v tem razredu. V sobotnih kvalifikacijah je bil za uvod v MXGP 15., danes pa se je v prvi vožnji tudi večinoma gibal okrog tega mesta, nazadnje je tudi vožnjo končal kot 15. Podobno predstavo je ponovil v drugi, le da je v zadnjem krogu eno mesto pridobil, jo končal kot 14., kar mu je tudi na dirki prineslo 14. mesto.

Skupno je na dirki Prado slavil s 47 točkami, drugi je bil Febvre (42), tretji pa Gajser (41). V seštevku SP pa tudi vodi današnji zmagovalec Prado s 54 točkami, Gajser je tretji z 51, Pancar pa 14. s 13. Naslednja dirka bo čez 14 dni v španskem Xanadu-Arroyomolinosu.