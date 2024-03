Priložnost zamujena, ne vrne se nobena, pravi znani slovenski pregovor. Nogometaši Olimpije v enem tednu niso imeli le ene priložnosti, temveč kar dve, da bi se še bolj resno vmešali v boj za naslov prvaka. Potem ko so se v domačih Stožicah s Celjani razšli 1:1 in so Celjani v soboto z istim izidom remizirali še proti Mariboru, bi Olimpijo zmaga proti Muri približala na zgolj pet točk zaostanka. Ni jim uspelo in tekma se je končala z očitno zelo priljubljenim izidom 1:1.

So res težave z upravo tiste, zaradi katerih moštvo Zorana Zeljkovića ne deluje 100-odstotno in povsem osredotočeno, so vse glasnejše govorice? Olimpija se je namreč v Prekmurju že po vsega dveh minutah znašla v zaostanku in nato vse do konca prvega polčasa prikazala vse prej kot šampionsko igro. Očitno je trener ob polčasu svoje varovance nagovoril s povišanim tonom, saj so zaigrali občutno bolje, a kljub temu prek Justasa Lasickasa dosegli zgolj gol za izenačenje. V 90. minuti bi gostitelji lahko prišli celo do zmage, a je po strelu Klemna Pucka žoga zletela tik ob vratnici. So pa zato točko, ki je bila velika kot Triglav, proslavili v taboru Mure, zato dobra volja trenerja Antona Žlogarja sploh ne čudi: »Zadovoljen sem s točko in zanjo čestitam fantom. Na trenutke smo trpeli in na trenutke bili dobri. Vesel sem, da smo si ustvarili številne priložnosti. Zavedati se je potrebno, da smo igrali proti odlični ekipi. Tudi na naslednji tekmi z Bravom moramo biti pravi in prikazati pravi pristop. Vesel sem, ker so našo dobro igro prepoznali tudi zvesti navijači.«

Neodločen izid je najbolj pravičen

Derbi kroga so na stadionu Z'dežele odigrali že v soboto, v živo pa si ga je ogledalo 3574 navijačev. Maribor realno nima možnosti, da bi se vključil v boj za naslov prvaka, bi ga pa zmaga utrdila na tretjem mestu, ki vodi v Evropo, bila bi tudi prestižna, saj bi trener Ante Šimundža dokazal, da je bolje podkovan od celjskega stratega Damirja Krznarja. Vodilno moštvo lige je bilo bližje zmagi in vodilo vse do 84. minute, je pa dejstvo, da se je z nekaj bravuroznimi posredovanji izkazal vratar Matjaž Rozman, ki je sivil lase mariborskim nogometašem, predvsem Hilalu Soudaniju, ki je po dveh strelih žogo že videl v mreži. »Tekma je bila dinamična in zanimiva. Glede na priložnosti, ki smo si jih ustvarili tako mi kot oni, je izid najbolj realen. Je pa dejstvo, da smo prišli po tri točke. Vratar Celja je bil na najvišji mogoči ravni, potrebno je priznati, da se je nekajkrat odzval res odlično,« je celjskega čuvaja mreže pohvalil Ante Šimundža, ki ima težave s poškodbami. Med vratnicama je tako namesto Anžeta Juga stal Menno Bergsen – nekateri menijo, da bi pri golu Aljoše Matka lahko bolje posredoval –, po pol ure igre pa se je poškodoval še Blaž Vrhovec, ki ga je zamenjal Alen Dizdarević. Celjani so tako dva derbija prestali dokaj dobro, veseli pa jih predvsem, da še vedno varno zasedajo prvo mesto na lestvici. »Po doseženem golu smo se postavili bolj obrambno, a to ni bila naša namera. Tekmec nas je močneje pritisnil, igrali so bolj agresivno, nam pa puščali več prostora za njihovimi branilci. Žal tega prostora nismo dobro izkoriščali. Kar je na koncu najbolj moteče, je, da smo najprej naredili nerazumljiv prekršek za priložnost iz prekinitve in nato prejeli gol iz te prekinitve. To se nam je zgodilo že tretjič in je zelo boleče,« je tekmo ocenil Damir Krznar, ki se zaveda, da dva zaporedna neodločena izida seveda nista razlog za paniko, je pa res, da jih že v četrtek čaka še ena zahtevna tekma, in sicer gostovanje v Kopru.

Izidi 25. kroga: Bravo Kostel – Aluminij 0:0, Celje – Maribor 1:1 (0:0, Matko 49, Šoštarič Karič 84), Rogaška – Kalcer Radomlje 1:0 (1:0, Korošec 45), Mura – Olimpija 1:1 (1:0, Čakš 2; Lasickas 50), Domžale – Koper (tekmo so odpovedali zaradi razmočenega igrišča in močnega dežja), vrstni red: Celje 56, Olimpija 49, Maribor (-1) 40, Bravo 38, Koper (-2) 34, Mura (-2) 27, Domžale (-1) 26, Aluminij 25, Rogaška 22, Radomlje 21.