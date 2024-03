Po podatkih Hamasovih oblasti v Gazi, posredovanih v nedeljo zjutraj, je v 24 urah v več kot 60 napadih v enklavi umrlo vsaj 85 Palestincev, od 7. oktobra pa 31.045. Izraelska vojska trdi, da je v teh 24 urah na jugu v Kan Junisu ubila 17 »teroristov«, v osrednjem delu enklave 13, v Gazi v obdobju od 7. oktobra, v katerem je umrlo 248 njenih vojakov, pa vsega skupaj »več kot 10.000 teroristov«. Pred začetkom ramazana, muslimanskega svetega meseca, ko bi se lahko povečal odpor Palestincev na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu, očitno ne bo premirja. Izraelci prejšnji teden niso prišli na zaključna pogajanja v Kairo, ker jim Hamas ni izročil seznama še živih talcev. Sicer Egipt, ki si poleg Katarja in ZDA že več mesecev prizadeva za premirje, Hamas in Izrael še vedno poskuša prepričati v pogajanja.

Čakajoč na pomoč s Cipra

Premirje, ki bi vključevalo humanitarno pomoč, bi bilo nujno, saj je po ocenah Združenih narodov zdaj zaradi lakote in pomanjkanja pitne vode ogroženo življenje 2,2 od 2,4 milijona prebivalcev Gaze. Izrael pa iz Egipta v Gazo, kjer se na skrajnem jugu, na območju Rafe, stiska 1,5 milijona beguncev, spusti čez mejo zelo malo od več tisoč tovornjakov. V Združenih narodih menijo, da bi samo ti tovornjaki lahko učinkovito ublažili humanitarno katastrofo. Z ministrstva za zdravstvo v Gazi so sporočili, da je doslej zaradi lakote ali dehidracije umrlo 25 ljudi, večinoma mlajših otrok.

Američani te dni na severu enklave, kjer je za 300.000 Palestincev humanitarna situacija izjemno kritična, s padali spuščajo pakete riža, moke, testenin in konzerv. EU in ZDA pripravljajo tudi humanitarni koridor po morju s Cipra. Ameriška nevladna organizacija World Central Kitchen je v soboto na ladjo Open Arms istoimenske španske nevladne organizacije natovorila 200 ton hrane, ki jo Izraelci še pregledujejo. Prav tako se še čaka na izgradnjo zasilnega pomola za raztovarjanje ob obali Gaze, kjer je morje plitvo. ZDA nameravajo v Gazi šele do maja zgraditi svoj pomol za raztovarjanje – s tem namenom čez Atlantik pluje ladja, ki ima potreben material.

Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto znova kritiziral izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ker namerava začeti veliko ofenzivo na območju Rafe, kjer naj bi bilo zadnje pomembno oporišče Hamasa. »Več slabega kot dobrega dela za Izrael. Pravico ima braniti Izrael, pravico, da še naprej napada Hamas. A mora, mora, mora biti bolj pozoren na življenja nedolžnih,« je dejal. Netanjahuja kritizirajo tudi v Izraelu, kjer del javnega mnenja zahteva premirje, ki bi omogočilo osvoboditev talcev. V soboto zvečer je v Tel Avivu spet protestiralo več tisoč Izraelcev in zahtevalo odstop vlade. Vzklikali so: »Takoj hočemo volitve! Vlado naj bo sram!«