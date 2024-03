Sodeč po rezultatih vzporednih volitev se na Portugalskem obeta sprememba oblasti, pri čemer pa tudi zmagovalni desnosredinski pol ni dosegel dovolj glasov za večino v 230-članskem parlamentu. Vendarle je relativna zmaga pripadla bloku desnosredinskega pola Demokratskega zavezništva (AD), ki ga s svojo socialdemokratsko stranko vodi Luis Montenegro, sestavljata pa ga še dve drugi stranki. Dobili so od 29 do 33 odstotkov glasov. Montenegro bo tako dobil tudi priložnost, da poskuša kot mandatar sestaviti koalicijsko vlado, pri čemer pa ga čaka velik izziv.

Koalicijskega partnerja ne bo mogel iskati na levem polu in pri doslej vladajočih socialistih, ki so bili močno poraženi. Stranka nekdanjega premierja Antonia Coste, ki je odstopil po korupcijski aferi v njegovem najožjem krogu (sam ni bil med osumljenci) in tako sprožil predčasne parlamentarne volitve, je namreč utrpela boleč poraz. Čeprav je pristala na drugem mestu, se je njena podpora skorajda prepolovila. Z 41,4 odstotka, kolikor so dobili na volitvah leta 2022, so jim zdaj volilne projekcije napovedovale od 24,2 do 29,5 odstotka glasov.

Populisti najmanj podvojili število glasov

Montenegro je doslej – podobno kot druge etablirane stranke – izključeval sklepanje koalicije s skrajno desničarsko populistično stranko Chega (Dovolj), ki ji je uspelo podvojiti ali pa celo potrojiti svoj rezultat izpred dveh let. V prid jim je šlo več korupcijskih škandalov zadnjih let, ki so jih izkoristili za kritiko oblasti. Postali so tretja najmočnejša politična sila, ki so jim projekcije volilnega izida napovedovale od 14 do 21,6 odstotka glasov (leta 2022 so prejeli dobrih sedem odstotkov glasov volilcev). Le z njeno pomočjo bi desnosredinskemu polu uspelo sestaviti stabilno koalicijo, saj deset poslanskih glasov potencialne koalicijske partnerice Demokratskemu zavezništvu z levega političnega pola s stranko Iniciativa Liberal ne bo zadostovalo za večino v parlamentu.

Ovira koalicijskemu zavezništvu med desnim političnim polom in Chego so ostra protimigracijska stališča stranke, njihovo zagovarjanje smrtne kazni ali kemične kastracije za ponovne posiljevalce. Na Portugalskem so stranke – podobno kot drugod v Evropi pred volitvami – napovedovale, da se ne želijo povezati s populisti v koalicijo po volitvah. Andre Ventura​, voditelj stranke Chega, ustanovljene šele pred petimi leti, bi želel sodelovati v vladni koaliciji, izključuje pa podpiranje manjšinske vlade iz opozicijskih vrst.

Še pred volitvami so raziskave javnega mnenja napovedovale precej izenačen rezultat desno- in levosredinskih polov. Kar dvajset odstotkov volilcev pa je bilo neopredeljenih.