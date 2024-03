Ta teden bo torej že mogoče zbiranje podpore listam kandidatov. Kandidate lahko v Sloveniji predlagajo politične stranke in volilci. Na listi pa je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli iz Slovenije, torej devet. Tudi na evropskih volitvah veljajo ženske kvote. Tako na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40 odstotki, vsaka lista pa mora biti sestavljena tako, da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v zgornjo polovico liste. Od parlamentarnih strank je kandidatno listo doslej potrdila in predstavila le SDS. Kandidati stranke se bodo na evropske volitve podali na čelu s sedanjo evroposlanko Romano Tomc. Preostale parlamentarne stranke medtem pospešeno sestavljajo kandidatne liste in pretresajo kandidate, na katere bodo stavili tokrat.