4,35 m je dolžinska mera električne kone, katere pogon je speljan na prednji kolesi, prtljažnik pa pogoltne od 466 do 1300 litrov.

2 električna motorja sta na voljo, šibkejši z močjo 156 konjev (115 kW) in močnejši z močjo 218 konjev (160 kW). Pri šibkejšem je kapaciteta baterije 48,4 kWh, pri močnejšem pa 65,4 kWh.

Nova kona je večja, drznejša in bolj dinamična. Izdelana je v Evropi za Evropo. Videti je futuristično, tako spredaj kot zadaj je neprekinjena svetlobna linija. Večja je v vseh pogledih, prtljažnik ima za 30 odstotkov več prostora. Na voljo je 11 barv zunanjosti, opcijsko pa tudi črno obarvana streha. (Dijana Pajnkihar, Hyundai Avto Trade)

514 km je dosegz enim polnjenjem pri močnejši in 377 kilometrov pri šibkejši bateriji. S hitrim polnjenjem se napolni od 10 do 80 odstotkov v 41 minutah. Polnjenje na navadni polnilnici (11 kW) traja štiri ure pri šibkejši in pet ur in 24 minut pri močnejši bateriji.

43.490 € je potrebno odštetiza osnovno električno kono, ponujajo pa 8500 evrov prihranka za prvih 50 kupcev. Kona z močnejšo baterijo stane najmanj 48.290 evrov, s prihrankom 7500 evrov manj.