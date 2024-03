Zvezdnice dobile svojo barbiko

Ob mednarodnem dnevu žena je podjetje Mattel ženske počastilo z unikatno punčko barbie. Ob tej priložnosti so svojo lutko prejele znane pevke in igralke, režiserke z vsega sveta, med njimi tudi igralki Viola Davis in Helen Mirren ter pevki Shania Twain in Kylie Minogue.