Tudi med občinstvom so sedeli številni svetovno znani zvezdniki, med njimi pevka Cher, raper Tyga, pevec J Balvin in igralka Julia Fox. Georgino so spodbujali njeni in Ronaldovi otroci. Modna hiša Vetements je z modno revijo oznanila povratek, saj je zadnjo kolekcijo predstavila leta 2019. Ustanovljena je bila pred desetletjem in je v trenutku postala ena izmed priljubljenih znamk številnih zvezdnikov, vključno z Rihanno, Kanyejem Westom in Madonno.