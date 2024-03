Kot pove mag. Miran Križančič, specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, se je pri estetskih in rekonstrukcijskih operacijah skrajšalo obdobje okrevanja, neprijetno pobiranje šivov pa mnogokrat ni več potrebno zaradi razgradljivih šivov. V spektru možnosti, ki jih moderni čas ponuja, so tudi različne tehnike apliciranja polnil in botulina, ki povrnejo izgubljeno polnost obraza in drugih delov telesa. »S staranjem se namreč maščoba na telesu spreminja, na nekaterih mestih povečuje, drugje pa se njen volumen zmanjšuje in pripomore k utrujenemu videzu. Na naše telo in tkiva namreč vse življenje delujejo različne zunanje sile, ki telo preoblikujejo. Pri mladih so tkiva večinoma močna in prožna ter se upirajo zunanjim dejavnikom, z leti pa se količina vezivnih elementov (kolagenskih vlaken in elastina) manjša, podporna tkiva slabijo in popuščajo, zaradi česar se začne koža tanjšati, izgubi elastične lastnosti in se poveša,« razloži Križančič, ki operira tudi v ljubljanski kliniki Revive. Med posegi, ki so zaradi svoje učinkovitosti zelo priljubljeni tudi zaradi hitrega okrevanja in majhnih možnosti komplikacij, so korekcija povešene kože vek, korekcija podbradka in oblikovanje spodnjega dela obraza ter labioplastika.

Korekcija povešenih vek

Korekcija povešene kože na vekah, strokovno blefaroplastika, je poseg, pri katerem zaradi povešenosti kože in izbočenosti maščobnih blazinic okrog oči odvečno kožo odstranijo ter zmanjšajo maščobne blazinice. »Na obrazu se znaki staranje najprej pokažejo okrog oči, saj je koža tam najtanjša,« pove strokovnjak in doda, da se zaradi slabenja podpornih elementov kože na zgornjih vekah tam koža povesi in tako daje predelu okrog oči utrujen, včasih tudi žalosten izraz. »Na spodnjih vekah se običajno povešanju kože pridruži še izbočenost maščobnih blazinic, ki so v mladosti ugnezdene globlje za fibrozno membrano, z leti pa ta oslabi, zato se maščobne blazinice izbočijo in dajejo videz podočnjakov. Še posebno so izražene zjutraj, ko se v njih nakopiči tkivna tekočina – kmalu zatem, ko vstanemo iz postelje, pa se oteklina zmanjša.«

Ko se koža zgornjih vek tako povesi, da se dotika trepalnic, je v tem primeru oteženo tudi nanašanje maskare in drugih ličil, lahko pa se zmanjša tudi vidno polje, kar pomembno vpliva na naš pogled na svet. »Za zdaj še niso iznašli učinkovitega kozmetičnega pripravka, ki bi povešanje kože preprečil ali odpravil, na srečo pa lahko znake staranja in utrujenosti na tem delu učinkovito odpravimo z manjšim kirurškim posegom,« pove Križančič in obrazloži, da je kirurška korekcija kože in maščobnih blazinic na vekah poseg, ki spremeni podobo okrog oči. »Običajno ga izvedemo v lokalni anesteziji, tako da posebne priprave na poseg niso potrebne, po njem pa lahko gre pacient takoj domov,« pove in doda, da je okrevanje hitro, modrice in oteklina ob operiranem predelu pa izgine že po nekaj dneh. »Brazgotine po posegu so odlično skrite – na zgornjih vekah v gubi nad očmi, pri spodnjih pa tik pod trepalnicami –, tako da sčasoma postanejo praktično nevidne.«

Korekcija podbradka in spodnjega dela obraza

Harmonija obraza se začne pri čelu, nadaljuje v predelu oči in prek lic, ki jim napetost daje spočit in mladosten videz, lepo oblikovanega nosa do polnih, simetričnih in privlačnih ustnic. »Na spodnjem delu obraza je pomembna oblika čeljusti, ki je pri moških zaželeno nekoliko bolj izražena, močna in definirana, pri ženskah pa nežna, podolgovata in se končuje z manjšo, nekoliko ožjo brado. Območje, ki je pogosto spregledano, a lahko še posebno iz profila poudari skladnost obraza, pa je podbradek,« opozarja in doda, da je predel med vratom in brado tisti, kjer se zelo hitro naberejo odvečne maščobne obloge, koža se povesi, z leti pa lahko postanejo ohlapne tudi mišice, ki tvorijo osnovo tega dela obraza. »Proces oblikovanja podbradka se začne z oceno, katera plast tkiva je tista, ki predstavlja problem in povzroča povešenost oziroma neharmoničen videz. Najpogosteje je to odvečno maščevje, ki se nabere med mišicami in kožo. To maščevje je trdovratno in se ga kljub pravilni prehrani in dovolj gibanja le s težavo znebimo,« pove in doda, da ga je v tem primeru mogoče odstraniti na različne načine. »Če ga je le malo, si lahko pomagamo z raztapljanjem s pomočjo fokusiranega ultrazvoka (tako imenovanega HIFU). Če je maščobe nekoliko več, jo lahko učinkovito odpravimo z injekcijsko lipolizo. Pri tej metodi v podkožje vbrizgamo sredstvo (fosfatidilholin ali deoksiholna kislina), ki povzroči, da se maščobne celice raztopijo, telo pa jih nato resorbira. Na tak način se količina maščobnih oblog zmanjša, področje pod brado pa je tako lepše oblikovano.« Končni rezultat lipolize vidimo po šestih do osmih tednih. V primeru, da je maščobe res veliko, je bolj smiselno maščobo raztopiti z lasersko lipolizo ali klasično liposukcijo. »Skozi majhne kožne odprtine se v podkožje uvede lasersko cevko ter raztopi odvečno maščobo s pomočjo energije laserja. Z liposukcijo, ki jo lahko opravimo v lokalni anesteziji, pa se maščoba enostavno in natančno posrka in na tak način trajno odpravi. Okrevanje je nekoliko krajše, saj resorpcijska faza ni potrebna, rezultat pa je očiten že v nekaj dneh.«

Labioplastika

Prevelike, viseče ali asimetrične sramne ustnice so lahko velika psihična obremenitev za vsako žensko, ki se s tem problemom srečuje. Prevelike ustnice lahko povzročajo nelagodje zaradi drgnjenja s perilom, pri športnih aktivnostih in spolnih odnosih. Kot pove strokovnjak za lepotne posege, lahko težavo odpravijo s posegom labioplastike, ki se izvaja v lokalni anesteziji, saj lahko uspešno popolnoma omrtvijo ta predel. »Pri posegu kirurško odstranimo odvečno, viseče tkivo, naredimo simetrizacijo sramnih ustnic in jih estetsko oblikujemo. Po potrebi lahko velike sramne ustnice preoblikujemo tako, da jim dodamo volumen z lastno maščobo, ki jo odvzamemo z mesta na telesu, kjer je maščobe več,« pove in izpostavi, da operativno tehniko individualno prilagodijo tako, da je kar najbolj ustrezna glede na obliko, simetrijo in količino odvečnega tkiva, na tak način pa je rezultat kar najboljši. Omenjeni posegi spadajo med take, ki lahko pomembno spremenijo našo podobo – na bolje.