Njihov namen je namreč dvojni: udobno prepeljati predsednika na službeni poti in ga maksimalno zaščititi v primeru atentata. Tudi zato je vanje vgrajenih ogromno najsodobnejših tehnologij, cena pa je pričakovano astronomska. Toda davkoplačevalci jo sprejemajo z razumevanjem.

Najpomembnejše predsedniške limuzine, med katere sodi denimo zverina, ki prevaža ameriškega predsednika, imajo tako vgrajene številne dodatke, ki jih je skozi desetletja v svojih avtih uporabljal najbolj slovit britanski agent James Bond. Zaščita pred izstrelki? Ima jo. Lastne zaloge kisika in krvi za primer nujne transfuzije? Seveda brez njih ne gre. Komunikacijsko središče, izpopolnjen protipožarni sistem in 20 centimetrov debela vrata, ki so težja od vrat potniškega letala boeing 757? Tudi vse to je na voljo. Zato ne čudi, da takšen avto delno spominja na tank. Grd kot smrtni greh. Tako je zverino leta 2009 opisal tedanji ameriški predsednik Barrack Obama, ki jih je za lastne potrebe in potrebe sodelavcev imel na voljo 12, vsaka je stala zasoljenih 1,5 milijona dolarjev.

Statistika pravi, da se kar 80 odstotkov terorističnih napadov zgodi, ko je žrtev v avtomobilu, zato ne čudi, da je povpraševanje po blindiranih vozilih vse večje. Tovrstne nevarnosti se je zavedal že pokojni maršal Josip Broz - Tito, ki je imel na voljo blindirane mercedese 600 pullman, avto ga je spremljal na vseh potovanjih, prevažali pa so ga v vagonih Modrega vlaka, z ladjami in letali. Titova previdnost je bila na mestu. Zgodba o najbolj znanem atentatu na priljubljenega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja bi se 22. novembra 1963 v Dallasu razpletla drugače, če bi se namesto v kabrioletu peljal v blindiranem vozilu. To bi lahko potrdil tudi nekdanji predsednik Gruzije, že preminuli Edvard Ševerdnadze. Na njegov blindirani mercedes razreda S so letele ročne granate, zasuli so ga izstrelki iz kalašnikovk in drugega strelnega orožja. Preživel je nemogoče.

O podobnem avtomobilu, kot je zverina, lahko izvoljenci ljudstva v Sloveniji zgolj sanjajo, kar samo pomeni, da sodijo med srečneže, ki niso pristali na seznamu ogroženih. Še dobro. Si predstavljate, da bi si Robert Golob privoščil zverino? Trajalo je leta, da se je polegla afera Falcon, pa čeprav je danes jasno, da smo potniško letalo, namenjeno visokim uradnikom, še kako potrebovali in ga potrebujemo še danes. Nove afere z avtom v naslovni vlogi ne potrebujemo.