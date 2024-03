Veliki avtomobili niso več razlog za posmeh

Splet tesnih starih mest in povojne gospodarske realnosti je v Evropi v drugi polovici prejšnjega stoletja privedel do popularizacije učinkovitih in kompaktnih avtomobilov. Okus na stari celini se je zadnjih 15 let močno spremenil in ustvaril pritiske na obstoječo infrastrukturo. Tudi na dimenzije parkirnih prostorov.