Medvode . Čeprav so pridruženi splošni stavki zdravnikov, zaposleni v medvoškem zdravstvenem domu svoje delo tudi v tem času opravljajo nemoteno in po običajnem urniku oziroma skladno z zakonom. Pregledani so vsi bolniki do 18. leta starosti in nad 65 leti ter vsi, ki nujno potrebujejo zdravniško oskrbo.

Danes svoja vrata v medvoškem zdravstvenem domu, kjer se sicer že dolga leta soočajo s hudo prostorsko stisko, odpira tudi nova, težko pričakovana ambulanta družinske medicine. Potem ko so zadnje leto in pol delali seznam bolnikov iz medvoške občine, ki so ostali brez osebnega zdravnika, so jim nedavno končno lahko sporočili dobro novico in jih povabili k registraciji. Registrirali so tudi vse mlade, starejše od 19 let, zato se bo ambulanta razširila.

»Naša specializantka dr. Tina Kajzer je pretekli mesec s pohvalo končala specializacijo iz družinske medicine. ZD Medvode je nov program družinske medicine pridobil 1. marca letos, ambulanta pa začne delovati danes. S tem je 1145 bolnikov dobilo novo zdravnico, od tega 553 mladostnikov, starih nad 18 let,« je pojasnil direktor ZD Medvode mag. Rajko Vajd.

Optimalna rešitev posodobitve 40 let starega objekta

Druga dobra novica za prebivalce Medvod je, da je Občini Medvode nedavno uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka in rekonstrukcijo obstoječe zgradbe ZD Medvode, zato so že začeli sestavljanje finančne konstrukcije. Načrtovana je izgradnja trietažnega prizidka: v kletni etaži bodo arhiv, predavalnica in center za krepitev zdravja, v pritličju in prvem nadstropju pa bodo splošne ambulante. ZD Medvode, ki zdaj meri 2700 kvadratnih metrov površine, bo po povečanju obsegal 4000 kvadratnih metrov površine, povečala se bo tudi kapaciteta parkirišč. Največja naložba v zgodovini medvoške občine je po zadnjih ocenah vredna 6 milijonov evrov: 1,3 milijona evrov naj bi občina pridobila iz državnega proračuna, nekaj sredstev bo zagotovil ZD Medvode, preostanek bo občina pokrila iz stavbne pravice.

Zaradi izjemne prostorske stiske, pri čemer so v zdravstvenem domu dobesedno zapolnjeni vsi prostori in čakalnice, tako zaposleni v ZD Medvode kot občani upajo, da se bosta gradnja in obnova zdravstvenega doma začeli še v tem letu. Ob na novo pridobljenih prostorih in širitvi novih programov se bo za od 5 do 10 odstotkov povečalo tudi število zaposlenih. »Pričakujemo, da bomo zaposlili približno deset novih sodelavcev, medtem ko bomo vsi že zaposleni končno dobili normalne delovne pogoje: primerne in obnovljene prostore za varno in strokovno delo. Svoje delo opravljamo v 40 let starem zdravstvenem domu. Ko je bil ta zgrajen, je nudil delo 50 zaposlenim, danes nas je že skoraj 100,« je še povedal Rajko Vajd.