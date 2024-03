Učitelji v strahu pred inšpektorji

Medtem ko so na inšpektoratu za šolstvo doslej v vrtcih in šolah letno izvedli od 30 do 70 rednih inšpekcijskih nadzorov, jih letos načrtujejo okrog 200. Nekateri učitelji ob tem izpostavljajo obremenjujoč postopek in dodatno administrativno navlako, medtem ko starše najbolj moti zasliševanje njihovih otrok.