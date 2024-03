Študenta je policija aretirala v sredo, potem ko je policist oblastem prijavil ime njegovega brezžičnega omrežja. Kot je navedeno v sodnih dokumentih, so policisti pregledali njegovo sobo v študentskem domu moskovske univerze ter našli njegov osebni računalnik in usmerjevalnik za brezžično omrežje.

Sodišče je presodilo, da je študent omrežje uporabljal za "promocijo slogana 'Slava Ukrajini!' neomejenemu številu uporabnikov v dosegu brezžičnega omrežja". Oblasti so usmerjevalnik zasegle. Študent je bil spoznan za krivega "javnega prikazovanja nacistične simbolike ... ali simbolov ekstremističnih organizacij," navaja BBC. Ruski predsednik Vladimir Putin je z argumentom boja proti neonacizmu v Ukrajini sicer že večkrat upravičeval invazijo ruskih sil na sosednjo državo.

Slava Ukrajini je po izbruhu vojne februarja 2022 postal slogan podpornikov Ukrajine, ki ga pogosto vzklikajo na protestih proti ruski invaziji. Študent je tako postal zadnji v dolgi vrsti Rusov, ki so bili kaznovani zaradi svojih komentarjev oz. dejanj, povezanih z vojno v Ukrajini. Prejšnji mesec so ruske oblasti pridržale več sto ljudi, ki so položili cvetje v spomin na pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Po podatkih organizacije Amnesty International je bilo lani več kot 21.000 ljudi tarča zakonov, ki jih Moskva uporablja za zatiranje protivojnih aktivistov.