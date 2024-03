Moški je po navedbah Scotland Yarda v vrata Buckinghamske palače trčil okoli v soboto okoli 2.30 po lokalnem času (3.30 po srednjeevropskem času). Oboroženi policisti so moškega na kraju dogodka aretirali zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje lastnine, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil tiskovni predstavnik policije.

Preiskava incidenta, v katerem po podatkih policije sicer nihče ni bil poškodovan, še poteka. Buckinghamska palača, uradna rezidenca britanske kraljeve družine, je pod budnim nadzorom oboroženih policistov. Kljub temu je bila palača v preteklosti že večkrat tarča poskusov vdora.

Septembra lani so tako policisti aretirali 25-letnega moškega, ki je poskušal vstopiti v kraljeve hleve. Maja lani pred kronanjem kralja Karla III. pa so aretirali moškega, ki je na območje Buckinghamske palače vrgel naboje za šibrenico. Prav tako so maja lani londonski policisti aretirali moškega, ki je z avtomobilom trčil v ograjo rezidence britanskega premierja na Downing Streetu v središču Londona.