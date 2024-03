Med 112 kandidatkami so v soboto v Mumbaju v Indiji krono najlepše na svetu nadeli 24-letni, 180 centimetrov visoki Krystyni Pyszkovi s Češke. Aktualna mis sveta je študentka prava in poslovne administracije ter manekenka. Je glasna zagovornica pravic žensk, ki se bori, da menstruacija ne bi bila več tabu tema. Prepričana je, da žensk o tem ne bi smelo biti sram govoriti: »Biti ženska je prav poseben dar.« Poleg češčine govori še štiri jezike – angleško, poljsko, slovaško in nemško. Ima smisel za glasbo in likovno umetnost, igra flavto in violino, ogromno prostega časa pa posveča prostovoljstvu. V svojem življenju je najbolj ponosna na ustanovitev fundacije in odprtje šole angleškega jezika za revnejše otroke v Tanzaniji.

V Indiji smo imelu tudi slovensko predstavnico. Čeprav je že oktobra lani krono najlepše v deželi tej predala Alidi Tomanič, je v Indijo zaradi spremembe termina svetovnega izbora (lani ga sploh ni bilo) vseeno odpotovala Vida Milivojša, najlepša iz leta 2022. Študentka tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi že od šestega leta starosti pleše in s skupino obiskuje tekmovanja, v prostem času piše pesmi. Rada potuje, rada hodi v naravo, rada ima živali, posebno ljubi so ji konji. V času nošenja krone se je predala delu z ljudmi s posebnimi potrebami, s prostovoljnim delom je aktivno pomagala tudi med poplavami.

Govorile o pomembnih temah

Vida se ni uvrstila med 40 »najlepših«. Izbor je bil namreč sestavljen iz predtekmovalnega dela, kjer so se dekleta preizkusila v telesni zmogljivosti in javnem nastopanju, obenem pa so žirijo morale prepričati tudi s talentom in lepoto. Izbor se je nato zmanjšal na 40 lepotic, sledila je skupina dvanajstih in finale osmih. Na tej točki so odgovarjala na vprašanja, v ospredju so bile teme z vrha skupine G20. Razpravljale so o različnih pomembnih temah, v ospredju je bilo zdravje žensk. Na koncu so ostale le še štiri. Zmagala je Čehinja, drugo mesto pa so si razdelile Jamina Zejtun iz Libanona, Aché Abrahams iz Trinidada in Tobaga ter Lesego Chombo iz Bocvane.

Izbor za mis sveta je najstarejše mednarodno lepotno tekmovanje, ki so ga kot tekmovanje v bikini kopalkah prvič organizirali leta 1951 v Veliki Britaniji. Med najbolj znanimi najlepšimi Zemljankami izstopata igralki Aishwarya Rai Bachchan, ki je zmagala leta 1994, in pa Priyanka Chopra Jonas iz leta 2000. Lepotna tekmovanja so že dolga leta pod udarom kritikov, največkrat na račun spodbujanja nerealnih, škodljivih lepotnih idealov, iskanja »univerzalne« lepote, spolne objektivizacije žensk ...