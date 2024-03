Z vsega 116,5 metra je z nižjega zaletišča in ob vetru v hrbet kvalifikacijsko serijo s 115,0 točkami dobila domačinka Eirin Maria Kvandal pred Nemko Katharino Schmid s 122,5 metra in 114,9 točkami, daljava kvalifikacij pa je uspela tretjeuvrščeni Niki Križnar s 123 metri in 114,1 točkami na tretjem mestu.

Nika Prevc je pristala pri 112,5 metra in je s 94,5 točkami zasedla 15. mesto, Ema Klinec je s 113 metri in 89,8 točkami končala na 19. mestu, Katra Komar se je na tekmo prebila z 99,5 metra na 36. mestu. Brez štirideseterice je ostala Taja Bodlaj s 101,5 metra na 44. mestu.

Tekma se bo začela ob 17. uri.