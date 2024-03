Neznana storilca sta bila po opisu prizadetih višje postave, oblečena sta bila v črna oblačila, na glavi sta imela maski z izrezom za oči, nosila sta tudi rokavice.

Ob koncu delovnega časa sta vstopila v prodajalno in od uslužbenca zahtevala denar, pri čemer sta grozila s pištolama. Zaposlenega in še tri osebe, ki so bili v tem času v trgovini, sta polegla na tla, jim zvezala roke, jim ukradla osebne predmete, iz blagajne vzela več bankovcev ter nato odšla s kraja, so dogajanje povzeli na Policijski upravi Ljubljana.

V dogodku k sreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Kradejo tudi po domovih

Ljubljanski policisti so bili v soboto obveščeni tudi o drzni tatvini, do katere je v petek prišlo za Bežigradom v Ljubljani. Neznana ženska je na domu zamotila starejšo občanko pod pretvezo predstavitve medicinskih izdelkov in masaže z aparatom.

V tem času je moški sostorilec iz stanovanja ukradel denar ter nakit in tako lastnico oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti tudi glede okoliščin tega kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Ljubljanski policisti so poleg omenjenih ropa in drzne tatvine v zadnjih 24 urah obravnavali še 20 tatvin, 10 vlomov (v štirih primerih je ostalo pri poskusu) in sedem primerov poškodovanja tuje stvari.