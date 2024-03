Bologna, ki je imela več strelov in večjo posest žoge, je doživela peti poraz sezone, Inter, ki je pri 24 zmagah in zgolj enem porazu, pa je do novih treh točk prišel po zaslugi zadetka Yanna Bissecka iz 37. minute.

Pred tem je Cagliari s 4:2 odpravil Salernitano, Eldor Šomurodov je dosegel dva gola za zmagovalce, Sassuolo pa je z 1:0 premagal Frosinone, pri katerem je Matjaž Kamenšek Pahič sedel na klopi za rezervne igralce.

Ob 20.45 bo še tekma Genoa - Monza. V nedeljo bodo na sporedu obračuni Lecce - Verona, Milan - Empoli, Juventus - Atalanta in Fiorentina - Roma, v ponedeljek pa bo še Lazio gostil Udinese Sandija Lovrića, Jake Bijola in Davida Pejičića.

V petek sta se branilec naslova Napoli, ki je trenutno sedmi, in Torino razšla z 1:1

Na vrhu lestvice je Inter s 75 točkami, sledijo Juventus s 57, Milan s 56 in Bologna, ki je ostala pri 56. Pri repu lestvice najslabše kaže Salernitani, ki je pri zgolj 14 točkah, pred njo sta Sassuolo in Verona s po 23.