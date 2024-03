Bayern München s kar 8:1 ugnal Mainz

Nogometaši Leipziga, za katerega igrata Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl, so v 25. krogu nemškega prvenstva doma ugnali Darmstadt z 2:0 in se začasno pomaknili na četrto mesto lestvice. Bayern München je kar z 8:1 ugnal Mainz.