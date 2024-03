Dekleti sta plesno predstavo izvedli ob mednarodnem dnevu žena in prihajajočem praznovanju perzijskega novega leta, ki se bo začelo 20. marca.

Oblečeni sta bili v tradicionalni lik iz iranske folklore Hadži Firus, ki nosi rdeče oblačilo ter v dnevih pred perzijskim novim letom poje in igra na ulicah, navaja Ansa.

Policija je dekleti pridržala na trgu Tajriš v severnem delu iranske prestolnice, poročanje tamkajšnjih medijev povzema dpa. Plesni nastopi so na tem trgu še posebej priljubljeni zaradi bazarja, kjer se zbirajo številni prebivalci Teherana.

