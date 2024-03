V prihodnjem tednu bo torej že možno zbiranje podpore listam kandidatov. Kandidate lahko v Sloveniji predlagajo politične stranke in volivci. Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli iz Slovenije, torej devet. Tudi na evropskih volitvah pa veljajo t. i. ženske kvote. Tako na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40 odstotki, vsaka lista pa mora biti sestavljena tako, da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v zgornjo polovico liste.

Vlaganje kandidatur mogoče do 10. maja, dan pred tem bo stekla še uradna volilna kampanja

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj štirih poslancev DZ ali najmanj tisoč volivcev. Stranke lahko vlagajo tudi skupne liste, pri čemer potrebujejo podpise najmanj šestih poslancev ali 1500 volivcev. Listo kandidatov lahko vložijo tudi volivci, in sicer s 3000 podpisi. Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo le eni listi kandidatov.

Tiste stranke in liste, ki bodo želele vstopiti v volilno tekmo za mesta na evropskem političnem parketu, lahko to storijo do 10. maja do polnoči, ko se izteče rok za podpisovanje obrazcev podpore in vložitev kandidatnih list. Najpozneje do takrat morajo kandidatne liste Državni volilni komisiji (DVK) sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje in sporočiti podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa, s katerega bodo poravnavali vse stroške volilne kampanje. Račune morajo sicer odpreti že pred tem, najpozneje do 24. aprila.

DVK bo po vložitvi liste kandidatov takoj preverila, ali je v skladu zakonom in vložena pravočasno. V primeru, da bo ugotovila formalne pomanjkljivosti, bodo predlagatelji imeli tri dni časa, da jih odpravijo. Odločbo o potrditvi oz. zavrnitvi liste bo DVK izdala do 19. maja. Nato bo najpozneje 24. maja sestavila seznam potrjenih list kandidatov, pri čemer bo vrstni red določila z žrebom.

Mesec pred volitvami, 9. maja, pa bo uradno stekla tudi volilna kampanja, ki bo trajala do 7. junija do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Slovenija o novi postavi evropskih poslancev 9. junija

Nekaj dni pred koncem volilne kampanje, med 4 in 6. junijem, bo mogoče tudi že predčasno glasovanje. Splošno glasovanje, na katerem bodo volivci izbirali novo postavo evropskih poslancev, ki bodo prihodnjih pet let v Bruslju zastopali barve Slovenije, pa bo potekalo v nedeljo, 9. junija.

Poslance v Evropski parlament lahko volijo vsi državljani, ki imajo volilno pravico na državnozborskih volitvah. Poleg njih imajo volilno pravico tudi državljani drugih držav EU, ki imajo v Slovenji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Evropski poslanci se volijo po proporcionalnem načelu. Volivci glasujejo o listah kandidatov, pri čemer je celotno območje Slovenije ena volilna enota. Glasujejo lahko za eno listo kandidatov, označijo pa lahko enega kandidata, ki mu dajejo prednost pred drugimi na listi (preferenčni glas).

S posamezne liste so tako izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov. Ti pa se upoštevajo le, če število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega količnik, izračunan tako, da se število vseh glasov, oddanih za listo, deli z dvakratnikom števila kandidatov na listi. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor poslanskih mandatov pripada posamezni listi, so na preostala poslanska mesta izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi.

V naslednjem mesecu pričakovati potrjevanja kandidatnih list

Politične stranke se sicer na volitve že aktivno pripravljajo, a po večini še niso pripravljene na vložitev kandidatnih list, kar bo mogoče že s ponedeljkom.

Od parlamentarnih strank je kandidatno listo doslej potrdila in predstavila le SDS. Kandidati stranke se bodo na evropske volitve podali na čelu s sedanjo evroposlanko Romano Tomc.

Preostale parlamentarne stranke medtem pospešeno sestavljajo kandidatne liste in pretresajo kandidatne, na katere bodo stavili tokrat. Večino teh so že predstavili v NSi, ki bo tokrat v ogenj poslala svoje najvidnejše predstavnike. Listo bodo po napovedih potrdili do konca meseca, na njej pa je pričakovati tako sedanjo evropsko poslanko Ljudmilo Novak kot tudi predsednika stranke Mateja Tonina, ki se mu utegne nasmehniti tudi prvo mesto na listi.

Golob si ne želi v Bruselj

Koalicijski Gibanje Svoboda in SD medtem še bolj kot izbira kandidatov in priprava programa zaposluje znotrajstrankarsko dogajanje. Največjo vladno stranko Svoboda so v preteklih dneh zaznamovale kadrovske menjave tako v stranki kot v najožjem delovnem krogu premierja Roberta Goloba. Stranka je sicer zaključila evidentiranje kandidatov, iz nabora okoli 30 kandidatov jih zdaj čaka izbira devetih, ki jih bodo poslali v volilno tekmo. Po številnih ugibanjih je zdaj že jasno, da med njimi ne bo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, je pa pričakovati aktualna evropska poslanca Ireno Jovevo in Klemna Grošlja.

Potem ko so se v javnosti pojavile informacije, da si v Bruselj želi tudi Golob, in sicer na funkcijo evropskega komisarja, so v kabinetu predsednika vlade (KPV) danes to zanikali. Kot so poudarili, premier "odločno zavrača namigovanja o razmišljanju ali celo dogovarjanju za položaj komisarja v prihodnji sestavi Evropske komisije". "Prav tako ne načrtuje nastopa na evropskih volitvah. Trdno je odločen, da mandat, ki so mu ga zaupali volivke in volivci, uspešno pripelje do konca," so dodali.

SD, ki se po aferi ob nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski aprila podaja na izredni volilni kongres, pa najprej čaka izbira nadaljnjega vodstva stranke. Kandidatno listo bodo tako po načrtih predstavili aprila, na njej je pričakovati tudi oba sedanja evroposlanca Milana Brgleza in Matjaža Nemca. Slednjega se najglasneje omenja tudi kot možnega nosilca liste.

V Levici so sicer evidentiranje kandidatov že zaključili, v minulem tednu pa tudi opravili pogovore z njimi. Potrjevanje kandidatne liste je pričakovati v naslednjih tednih.

Takrat bodo po pričakovanjih to storili tudi v neparlamentarnih strankah, ki si želijo z vsaj enim osvojenim poslanskim mandatom stopiti na parket Evropske unije. Svojo listo so sicer za zdaj predstavili le Pirati, ki jih bo na volitve popeljala Urška Orehek.