Policija je zaradi kraje kipa pridržala 46-letnega moškega iz Mostarja, so danes za medije v BiH potrdili na policijski upravi hercegovsko-neretvanskega kantona. Dodali so, da so osumljenca pridržali, in pojasnili, da je kip poškodovan. Policija je sicer že takoj po kraji sporočila, da je bil s podstavka, na katerem je stal, odstranjen s pilo. Ker bronastemu kipu zdaj manjka večji del nog, pa mediji v BiH menijo, da jih je tat odžagal, zato da bi prodal bron.

Kraja ene od največjih zanimivosti Mostarja je pretresla prebivalce mesta, v ponedeljek pa so na podstavku, s katerega je izginil kip, zagorele tudi sveče. Bronasti kip legendarnega Brucea Leeja je v parku največjega hercegovskega mesta stal vse od leta 2005 in je predstavljal simbol povojne sprave. Ustvaril ga je zagrebški akademski kipar Ivan Fijolić, stal pa je na podstavku, na katerem piše Bruce Lee - Tvoj Mostar. Spomenik najvplivnejšega mojstra borilnih veščin, ki je borilne veščine populariziral tudi v ZDA, je hitro postal ena od največjih znamenitosti mesta, o kateri so pisali tudi različni svetovni mediji.