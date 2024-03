O tem neradi spregovorimo z zdravnikom, kaj šele s partnerjem ali prijatelji. Več kot 70 odstotkov ljudi o tem ne spregovori. Za inkontinenco trpijo prebivalci različnih starostnih skupin, tako moški kot ženske, in še zdaleč ne le matere velikega števila otrok ter starostniki. 20 do 30 odstotkov primerov je mlajših (ženske po porodu), v srednjem starostnem obdobju je inkontinentnih okoli 35 odstotkov ljudi, med starostniki pa je inkontinenca pogostejša, več kot 50-odstotna. To je resen problem, ki vodi v socialno osamitev – izogibamo se potovanjem, druženjem, spolnemu življenju, bojimo se, da smrdimo kljub umivanju.

Ta nesrečni estrogen

Inkontinenca je torej nehotno in nekontrolirano uhajanje urina in (ali) blata do take mere, da je to za nas moteče in lahko postane higienski, socialni in finančni problem. Poznamo stresno obliko, urgentno in funkcionalno. Vzroki zanjo so različni: spol, starost, število porodov, prekomerna telesna teža, težko fizično delo, kronični kašelj, operacija prostate pri moških, poškodbe, hormonske motnje – pomanjkanje estrogena v menopavzi, druge bolezni. Že zelo kmalu bi nam morali pojasniti, da je treba delati vaje za medenično dno. Zakaj? Zato ker te mišice zapirajo izhod treh odprtin – sečnice, vagine in anusa. 'Držijo' tudi trebušne organe. Pravilna krepitev teh mišic je pogoj za uspeh: številnim ljudem omogoči ponovni nadzor nad delovanjem sečnega mehurja. Kdor svojega življenja ni več prisiljen organizirati glede na lokacijo stranišč, lahko živi bolj svobodno in si s tem pribori nazaj del izgubljene kakovosti življenja, saj je življenje vzel v svoje roke.

Ponovimo – kako si pomagamo?

Kako se delajo vaje? Že dolgo poznane so Keglove vaje, ki jih moramo izvajati pravilno in redno! Tu je pomembna vztrajnost, ki pa običajno prehitro izgine. Nova metoda pri nas je TPM – transpelvična magnetna stimulacija za mišice medeničnega dna. Se splača, kajti na začetku vam res le občasno kaplja, zadnji stadij pa teče, tudi ko ležite. Ko si priznamo in najdemo vzroke za inkontinenco, jo lahko pravilno zdravimo ali si vsaj pomagamo: z zdravili/prehranskimi dopolnili, z operacijo, z laserjem in s TPM-masažo mišic medeničnega dna.