Martin je prišel do 14. najboljšega startnega položaja v kraljevskem razredu, na nedeljski dirki v Lusailu pa bo lovil šesto zmago. Še prej ga danes ob 17. uri čaka sprinterska preizkušnja.

Ob lanskem podprvaku bosta obe preizkušnji začela še Espargaro in Bastianini. Svetovni prvak zadnjih dveh sezon, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), je prve kvalifikacije sezone končal na petem mestu. Mesto za njim pa bo dirko začel osemkratni svetovni prvak, Španec Marc Marquez (Gresini), ki bo po dolgem in uspešnem sodelovanju s Hondo odpeljal prvo veliko nagrado z Ducatijem. Dirka razreda motoGP se bo v nedeljo začela ob 18. uri. Še prej bosta preizkušnji razredov moto3 (15.00) in moto2 (16.15).