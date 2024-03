Premalokrat se dotaknemo izrednih medicinskih uspehov, zlasti v Sloveniji. In omenjena ginekološka operacija je zagotovo ena takih. S tem smo tudi ženskam zagotovili minimalno invazivno kirurgijo, ki omogoča hitrejše in boljše pooperativno okrevanje ter stopili ob bok najnaprednejšim centrom v svetu. Naši strokovnjaki na UKC Ljubljana so izvedli operacijo na jajčnikih in jajcevodih zaradi suspektne ciste jajčnika. V prihodnjih tednih pa načrtujejo prehod na kompleksnejše kirurške posege tako pri ginekoloških rakih kot tudi pri zahtevnejših operacijah zaradi nekaterih benignih stanj.

Visokoločljive 3D-slike

»Uporaba robotsko asistirane laparoskopske kirurgije v ginekologiji je prelomna zaradi več razlogov. Najprej omogoča kirurgom izjemno natančnost in spretnost pri izvajanju kompleksnih postopkov, kar povečuje uspešnost posegov. Poleg tega sistem z izboljšano vizualizacijo s pomočjo visokoločljive 3D-slike kirurgom omogoča boljši pregled kirurškega mesta. Ergonomski dizajn robotske konzole tudi zmanjšuje utrujenost kirurga med dolgimi postopki, kar vodi v boljše rezultate in krajše čase okrevanja za pacientke. Skupno gledano robotsko asistirana laparoskopska kirurgija v ginekologiji omogoča kirurgom izvajanje minimalno invazivnih posegov z večjo učinkovitostjo in varnostjo, kar na koncu koristi bolnicam. Uvedba napredne tehnologije, kot je robotsko asistirana laparoskopska kirurgija, v ginekologiji Slovenijo postavlja v korak s svetovnimi usmeritvami v ginekološki praksi, doprinaša k izboljšanju kakovosti zdravstvene oskrbe, boljšemu dostopu do naprednih kirurških postopkov ter večji konkurenčnosti in ugledu slovenskega zdravstvenega sistema,« je ob prvi uspešno izvedeni operaciji povedala doc. Blaganje, so sporočili iz enote za odnose z javnostmi.