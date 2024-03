»Pet mesecev po zaostritvi sovražnosti, ki se je začela z grozljivimi dogodki v Izraelu 7. oktobra, se razmere na območju Gaze slabšajo iz ure v uro. Ljudje se ne morejo umakniti nikamor, kjer bi bilo varno. Število smrtnih žrtev med civilisti in pridržanje talcev je šokantno in nesprejemljivo,« je danes v izjavi, objavljeni na spletni strani ICRC, opozorila Spoljaric Egger. Izrael mora po njenih besedah omogočiti varno in neovirano dostavo humanitarne pomoči.

Pozvala je k ustavitvi sovražnosti, da bi olajšali delo humanitarnih delavcev. Ponovila je tudi prošnjo ICRC za dovoljenje za obisk talcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas, kot tudi poziv za njihovo brezpogojno izpustitev, pri čemer je pozvala k spoštovanju njihovega dostojanstva, varnosti in zdravstvenih potreb. Spoljaric Egger je v izjavi še opozorila, da mora Izrael s palestinskimi zaporniki ravnati človeško in jim omogočiti komunikacijo z družinami. Obenem je dodala, da mora ICRC obvestiti o pridržanih Palestincih in jim dovoliti njihov obisk.

Izraelska ofenziva je Palestince v Gazi pahnila na rob preživetja. Po podatkih ZN od 2,4 milijona prebivalcev na utesnjenem palestinskem ozemlju kar 2,2 milijona prebivalcem grozi lakota. Napad Hamasa 7. oktobra je na podlagi uradnih izraelskih podatkov povzročil smrt najmanj 1160 ljudi, večinoma civilistov. Skupno število ubitih zaradi izraelskega bombardiranja in vojaških operacij v oblegani palestinski enklavi je po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi medtem preseglo 30.800.