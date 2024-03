Film, ki ga je režirala Sam Taylor-Johnson, opisuje življenje in glasbo Amy Winehouse skozi potovanje od adolescence do odraslosti in ustvarjanje enega najbolj prodajanih albumov našega časa.

Slavno pevko je upodobila Marisa Abela, v filmu pa zaigrajo še Jack O'Connell, Lesley Manville, Eddie Marsan in drugi.